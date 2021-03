18 Marzo 2021

LA MEMORIA

Crescono le richieste per apporre in via del Parione una lapide a ricordo dell'interno degli ebrei perugini nei locali dove ha sede il liceo Pieralli. Sede da tempo vuota perché necessita di imponenti lavori di sistemazione, ma che tornerà un giorno ad essere popolata dai ragazzi. E per tenere viva la memoria nelle giovani generazioni, in tanti chiedono che proprio lì venga collocata una lapide a ricordo. Ieri hanno depositato una interrogazione a riguardo i gruppi consiliari Pd, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei. «L'allora Istituto magistrale, oggi liceo Pieralli, è stato nel 1944 il primo luogo in cui a Perugia furono raccolti e internati gli ebrei: un'ala chiusa della scuola fu il luogo della loro prima prigionia; da lì poi furono trasferiti all'isola Maggiore».

LA MOBILITAZIONE

C'è già chi si sta muovendo per l'iniziativa. «Alberto Stella e Carlo Chianelli, già docenti e dirigenti dell'istituto, inviano una lettera, rivolta alle istituzioni, alle autorità e alle associazioni dei luoghi interessati dall'episodio storico, chiedendo l'opportunità di apporre una lapide

commemorativa dell'internamento degli ebrei perugini nei locali dell'istituto». I gruppi di centrosinistra ricordano che si tratterebbe di «una testimonianza di quanto la memoria vada mantenuta, difesa, coltivata: il ricordo degli orrori del nostro passato e delle persone che li hanno combattuti deve rimanere alto».