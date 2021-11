Domenica 7 Novembre 2021, 05:03

L'EMERGENZA

Una specie di mappa degli appartamenti e delle abitazioni da prendere d'assalto. Costruita girando con un furgone e l'abbigliamento da operai, addirittura offrendosi per lavori dentro le case e dunque per osservare più da vicino cosa e quanto rubare. Questo, il tratto saliente della banda sgominata dalla polizia grande al provvidenziale intervento di due residenti di San Sisto, decisivo uno nel segnalare al vicino che gli stavano facendo un furto nell'appartamento e il vicino stesso nel mettersi all'inseguimento dei banditi comunicando in tempo reale con gli agenti della squadra volante.

Una maschera, quella degli operai al lavoro, perfetta per passare inosservati in un quartiere di quasi ventimila persone. Perfetta per osservare senza essere visti, per trovare il modo di entrare nell'androne di uno dei tanti palazzi e individuare le abitazioni più a loro portata. Una maschera perfetta anche, infine, per entrare in quegli appartamenti senza destare particolari sospetti.

Diversi, i colpi messi a segno dalla banda dei falsi operai in questi ultimi giorni. Con la gente del quartiere di San Sisto in pieno allarme a segnalare, anche via socia, i luoghi in cui avevano appena colpito. Ma, secondo quanto si apprende, senza l'intervento decisivo dei due abitanti di un palazzo in cui si trovavano i tre banditi e della polizia poi, è molto probabile che il bilancio sarebbe potuto essere decisamente più pesante. Sarebbero state decine, infatti, le abitazioni monitorate dai banditi proprio attraverso questa maschera di falsi operai e pronti poi a colpire non appena, a metà pomeriggio, l'arrivo del buio permette ai criminali di entrare in azione con maggiori possibilità di farla franca. Gli assalti, secondo quanto raccontato dagli stessi residenti, si sarebbero infatti concentrati principalmente tra le cinque di pomeriggio e l'ora di cena proprio per avere a disposizione appartamenti deserti vista l'assenza dei proprietari fuori per lavoro. Per questo motivo, i tre banditi non sembra siano andati a caso nel condurre i loro raid. Come a caso non erano andati giovedì sera, in quell'appartamento deserto per l'assenza del proprietario, ma non sono sfuggiti al vicino che ha dato il via alla cattura da film dopo un inseguimento in auto. Due gli arresti, continua la caccia al terzo complice.

Michele Milletti