22 Maggio 2021

LA MANIFESTAZIONE

La speranza ci salverà. È questo il titolo dell'opera per il Palio 2021 di Perugia 1416, realizzata da Agnese Pierotti, studentessa di Pittura dell'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci che si è aggiudicata 500 euro. L'opera è stata presentata sotto le Logge di Braccio dall'assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, dalla presidente dell'Associazione Perugia 1416, Teresa Severini e dal direttore dell'Accademia, Emidio De Albentiis. Un appuntamento tra reale e virtuale che sarà presentato il 28 maggio, alla Sala dei Notari. «Quest'anno si è aggiunto un ulteriore messaggio ha sottolineato Severini -: quello della speranza di ritorno al sereno, di voglia di tornare a vivere». Soddisfatto anche De Albentiis. «Un'occasione preziosa per i nostri giovani studenti ha detto De Albentiis - di misurarsi con una ben precisa richiesta esecutiva, ma anche un modo privilegiato per entrare in una vicenda molto particolare della storia della città». «In un'edizione ancora virtuale - ha evidenziato l'assessore Varasano - ecco il palio, che è reale, come reale è stato l'interesse e la competizione tra i giovani artisti dell'Accademia». Una decina gli elaborati in concorso e selezionati da una giuria. «Ho immaginato delle porte aperte - ha detto l'artista Agnese Pierotti - , con riferimento al portone di Palazzo Dei Priori, ma che simboleggiano le porte delle case di ogni cittadino. Cri. Map.