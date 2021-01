LA POLITICA

Nessuna rottura in maggioranza sul caso della Pastorelli (Fdi) sciamano con colbacco e selfie, ma un segnale dell'assessore la maggioranza lo attende. Una segnale per spiegare in maniera più chiara di quello che non abbia fatto sul web. Una spiegazione che possa disinnescare non tanto i rischi politici, quanto quelli di esposizione e di giudizio negativo dei perugini dopo che il centrosinistra (ma non Italia Viva) e il M5S hanno chiesto di affrontare l'argomento in aula. Visto che è scontato che il Pd (Bistocchi) non mollerà l'osso facilmente e prima o poi il confronto ci sarà, dalla riunione dei capigruppo con il sindaco Romizi(lunedì sera) è passata l'idea di un'uscita pubblica che rimetta a posto la partita dopo il clamore dei giorni scorsi.

Non solo di caso Pastorelli si è parlato al vertice, ma anche di come tenere barra a dritta nella seconda parte della legislatura. Strada scelta, pensare il meno possibile, per un bel po', al dopo Romizi. Ergo, tutti quelli che sognano la candidatura si diano una calmata.

Intanto, a proposito di sindaco, si muove la lista Progetto Perugia Romizi sindaco. Che domani chiama (ore 21) a raccolta eletti, assessori e candidati per rilanciare l'azione. Una mossa importante di una lista che vuole una prospettiva oltre all'abbinamento con il nome del sindaco e che ha un peso decisivo in giunta. Un vertice un line con lo slogan ri-incontriamoci, ri-vediamoci, ripartiamo!, nell'invito oltre al simbolo della lista le Tre grazie della Fontana Maggiore.

