Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

La lotteria della Befana fa tornare gli umbri a scommettere sui giochi, con la speranza di poter centrare il premio più alto con l'estrazione di stasera. La vendita dei tagliandi dell'edizione 2022 è quasi raddoppiata rispetto all'anno passato che, complice il lockdown, aveva registrato poco più di 77mila biglietti della Lotteria Italia venduti, lasciando l'amaro in bocca anche in termini di vincite. Infatti, alla fine delle estrazioni nella regione sono piovuti 25mila euro nelle tasche di un giocatore fortunato di Terni.

Ma quest'anno le vendite, come detto, sono tornate quasi ai livelli del 2019: da una stima sugli ultimi dati toccherebbero quasi quota 126mila i tagliandi staccati dagli umbri (per oltre 600mila euro puntati) secondo le prime cifre di Agipronews del 31 dicembre scorso, anche se in questi ultimi giorni di festa il numero dei tagliandi venduti potrebbe aver subìto degli incrementi, visto e considerato che in molte rivendite ufficiali erano ben visibili cartelli con su scritto Ultimi biglietti a disposizione. Comunque sia, le cifre definitive saranno disponibili nelle prossime ore. Intanto, fatti i debiti conti con l'aiuto della statistica è facile affermare che almeno una famiglia umbra su tre avrebbe in mano un biglietto potenzialmente vincente fino a 5milioni di euro, anche se la parola definitiva ci sarà tra stasera e domani, dopo l'estrazione ufficiale durante la trasmissione di Amadeus, i Soliti ignoti il ritorno. E c'è chi spera di colpire nel segno e non vedere più cifre basse, per così dire, ma pur sempre belle vincite, come quelle degli anni passati, come ad esempio nell'estrazione del 2020 quando gli euro vinti furono 100mila e suddivisi in cinque vincite da 20mila euro ciascuna tra Trevi, Giove, Sellano, Fabro e Perugia. Anche se, nel frattempo, qualche premio in anticipo è arrivato in Umbria estratto nel corso delle trasmissioni di Rai Uno delle settimane passate di Soliti Ignoti Il ritorno con le vincite di 10mila euro ciascuno per dei fortunati giocatori di Spoleto, Todi e Perugia.

Ma ora, chi ha acquistato i tagliandi della fortuna è in fibrillazione, ricordando le vincite passate; infatti, oltre i 100 mila euro vinti nel 2020, come detto, c'è chi spera di replicare le vincite del 2019, quando arrivarono in Umbria due premi: il primo da 500mila euro venduto a Fabro lungo la A1 e il secondo, quello di consolazione, di 25mila euro vinti a Perugia. Lotteria amara, invece, quella del gennaio 2018, quando arrivarono nella nostra regione 70mila euro; a Magione (50mila euro) e Civitella del Lago, nel ternano, con 20mila euro. Nel gennaio 2017, invece, gli euro vinti erano stati 150mila euro grazie ai premi di consolazione, con un premio da 25mila euro a Cascia, 50mila euro a Città della Pieve e tre vincite da 25mila arrivate a Perugia, Fabro e Giove. Nell'Epifania del 2016, invece, nonostante i 20mila biglietti della lotteria venduti in più rispetto al 2015 la Befana aveva portato 375mila euro complessivi vinti tra Fabro (250 mila euro), Perugia (50 mila euro), Città della Pieve, Todi e Gualdo Tadino (25 mila euro). Nel 2015 andò decisamente peggio, quando vennero estratti solo due tagliandi vincenti da 25mila euro ciascuno venduti a Gubbio e a Fabro. La fortuna ha bussato grazie all'arrivo della Befana del 2014 che ha invece portato nelle tasche degli umbri 160mila euro come vincita complessiva, con un premio da 60mila euro e cinque da 20mila.

Selenio Canestrelli