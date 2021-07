Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

LA LETTERA

GUBBIO Ce l'aveva nel pc quel documento prezioso, pronto per essere stampato e recapitato a Papa Francesco. Il professor Bruno Cenni, scomparso settantaquattrenne esattamente un anno fa, era sempre immerso nei suoi studi lasciati come patrimonio di indiscusso valore ai familiari e alla comunità eugubina che ha sempre visto nell'insegnante e storico un riferimento di straordinarie qualità umane e intellettuali.

La figlia Patrizia ha trovato nel pc uno studio particolareggiato su San Giorgio, con un excursus destinato e dedicato al Papa che si chiama Jorge, appunto Giorgio, con un richiamo alla Festa dei Ceri e al senso di appartenenza del professore al Cero di San Giorgio. Per questo Patrizia Cenni, nell'anniversario della morte che risale all'11 luglio 2020, ha deciso di far pervenire al pontefice una lettera con allegato il documento completo, corredato da immagini, che costituisce forse l'ultimo lavoro dell'amato professore.

«Al Santo Padre dedico queste mie riflessioni - scrive Bruno Cenni - per ricordare che porta impresso nel suo nome quello del Santo e martire cristiano Giorgio. Chiedo con profonda venerazione la sua riabilitazione, in quanto sia nella mia città di Gubbio che in tantissimi luoghi italiani, europei e medio orientali è presente il culto fortemente sentito a San Giorgio. Nel 1969 avvenne da parte della Chiesa Cattolica il declassamento del Santo, nel messale di Paolo VI il culto di San Giorgio è stato declassato a memoria facoltativa della liturgia cattolica, ma in realtà venerato in tutto il mondo, senza perdere e affievolire il suo culto e la venerazione, fortemente sentita e rispettata dalle popolazioni locali in Italia dal periodo Bizantino a quello altomedievale e quello medievale delle crociate e dei cavalieri Templari che vollero liberare il santo sepolcro dall'invasione musulmana».

Patrizia ha pensato di fare gradita al papà e a mamma Luisa portando avanti quel progetto, riportando al Papa il forte impegno del professore tra la professione di insegnante e le passioni, dalla natura alla speleologia, dalla collezione di fossili allo studio di documenti d'archivio, fino all'impegno di archeologo con diverse campagne di scavi in Italia e all'estero. «Ma soprattutto amante della sua bellissima Gubbio di cui aveva conoscenza pietra per pietra e a cui a dedicato diversi libri. La brutta malattia - sottolinea Patrizia riferendosi allAlzheimer che l'aveva colpito -, dopo una caduta nell'ultimo anno di vita, gli aveva tolto il dono più prezioso per lui come la parola, quella dote che riusciva a mettere in contatto tutto il sapere e i suoi studi con le altre persone».

Massimo Boccucci