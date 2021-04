10 Aprile 2021

LA LETTERA

«Abbiamo fatto un lavoro al quale non avremmo mai pensato che potessimo essere chiamati ha scritto il questore Antonio Sbordone nella lettera indirizzata a tutto il personale della provincia di Perugia in occasione della Festa della polizia -. Lo abbiamo fatto con il giusto approccio. Le mie direttive sono state sempre nel segno di contemperare la serietà professionale con la comprensione e l'umanità in occasione delle attività di controllo e del servizio di ordine pubblico. Ho tuttavia percepito nettamente che è questa la traccia che, comunque, seguono le donne e gli uomini della polizia di Stato di Perugia. Continuiamo così, con il rigore e con la gentilezza perché questo siamo». Motivazione e determinazione, quindi, nell'anno forse più difficile della storia recente.

VIOLENZA DOMESTICA BOOM

In cui chiaramente non è mancata e anzi è stata sollecitata e amplificata l'attenzione contro gli episodi di violenza domestica (anche a causa dei vari lockdown) e atti persecutori. Sono stati infatti 74 (un più 67 per cento rispetto all'anno precedente) gli ammonimenti firmati dal questore Sbordone. A cui vanno aggiunti anche 70 avvisi orali e 85 fogli di via obbligatori. Sempre analizzando i dati forniti dalla questura, le proposte del questore per l'applicazione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sono state 14, mentre con provvedimento del questore è stata anche disposta la chiusura di sette esercizi pubblici.

E. Prio.