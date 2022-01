Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

LA GIORNATA

Sono partiti ieri i saldi dei quali si potrà usufruire fino al 5 marzo. Partenza in sordina, per alcuni operatori, per altri concreto ottimismo dato da esperienza e clientela fidelizzata. Certo, il Covid che proprio in questi giorni sta montando pericolosamente non invoglia a uscire per fare compere, seppure a prezzi più o meno scontati.

Anche in città si sono aperti dunque i saldi e i commercianti sperano di recuperare incassi mancati, ma in centro, dopo un buon afflusso turistico per le feste, ora c'è molta meno gente in giro e oltre alle quarantene ci si è messo pure il maltempo. Dalle voci dei commercianti storici, alle nuove realtà commerciali arrivate in centro da poco, c'è però tendenzialmente voglia di attendere e sperare contando appunto su clienti affezionati che approfitteranno dei saldi per acquisti importanti. Le voci del centro storico sono quelle di Angela, da trentacinque anni titolare del negozio Compagnia delle donne che ci dice di «non cercare da me il commerciante lamentoso, sono soddisfatta delle vendite e del lavoro che porto avanti per le mie clienti, che mi ripagano con ottimi acquisti e particolarmente durante i saldi», sottolineando che nonostante la zona delle Scalette di Sant'Ercolano siano un pò decentrate, in questi anni si è fatta comunque conoscere e ora conta su una bella clientela.

C'è poi la giovanissima commessa di Blu Kids pienamente soddisfatta, non solo ha già dalle prime ore del mattino stra venduto, ma in generale ha potuto constatare in quasi un anno di apertura, l'effettiva necessità di un negozio di abbigliamento per bambini di identità più commerciale a prezzi bassi che mancava nell'acropoli.

Lo storico negozio Andrei, in previsione della chiusura era già affollatissimo. L'ottimismo scorre, e lo si sente anche dalla voce di Donati, elegantissimo negozio di abbigliamento da uomo, che quest'anno in occasione dei saldi non solo applicherà sconti alla sua abituale clientela, ma in previsione della ristrutturazione di una parte del negozio in febbraio, proporrà degli sconti speciali che abitualmente non farebbe. Con i saldi se ne è andato dalla vetrina di Lungarotti il pianista, un piacevole regalo per clienti e curiosi che durante le feste di Natale ha allietato suonando dalla vetrina di Piazza Danti. Enrico, il titolare, è cautamente ottimista, sicuramente l'offerta del Natale in centro storico ha attirato molti turisti che sono una buona percentuale della sua clientela, ora conta sui perugini.

Per il segmento generazione Z, il negozio Smooth, è cauto, troppo presto per capire come andranno le cose. Si cerca in generale di spingere i negozi di prossimità. «Noi imprenditori siamo pronti aggiunge il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio, Carlo Petrini e invitiamo i nostri clienti a scegliere lo shopping sotto casa, dove sono certi di trovare fiducia, relazione, servizio, prova e consegna istantanea unitamente al prezzo di saldo. L'Ufficio studi di Confcommercio ha stimato che, in Italia, lo shopping dei saldi interesserà oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro (circa 275 euro a famiglia contro i 254 dello scorso anno, in testa alle preferenze abbigliamento e calzature) per un giro di affari complessivo di 4,2 miliardi di euro.

Francesca Duranti