Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

LA GIORNATA

Oggi la città celebra San Lorenzo, titolare della cattedrale, martire e diacono per eccellenza della carità. Già ieri, nel pomeriggio della vigilia, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti ha presieduto a San Lorenzo i primi vespri. Oggi invece, dalle ore 11, la si terrà la solenne celebrazione eucaristica insieme ai canonici della cattedrale alla presenza delle autorità civili del capoluogo. Come è tradizione, durante questa celebrazione, ci sarà l'ordinazione di alcuni diaconi permanenti. Quest'anno il cardinale Bassetti ne ordinerà tre. Sono Stefano Bucarini, della parrocchia di Castel del Piano, Mauro Corazzi della parrocchia di Pianello e Moreno Fabbri della parrocchia di San Sisto.

PUNTO RISTORO

Un'altra tradizione è quella che sarà rispettata anche quest'anno al punto di ristoro sociale Comune-Caritas San Lorenzo, dove la ricorrenza è particolarmente sentita. Rimarrà aperto, come ogni anno, da quando è stato attivato nel 2008 nell'antico oratorio dei Santi Simone e Giuda Taddeo, adiacente alla chiesa del Carmine. Oltre a distribuire pasti caldi dal lunedì al sabato a più di cinquanta persone seguite dai Servizi sociali e dalla Caritas, il servizio animato da volontari, è diventato negli anni un punto di riferimento per il quartiere del Carmine. Un luogo di ascolto-accoglienza per le persone che vivono in gravi difficoltà non solo materiali.