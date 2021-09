Sabato 25 Settembre 2021, 05:02

IL CASO

Un monumento della città trattato ancora come un secchio dell'immondizia. È la storica fonte Lomellina, dove continuano gli sfregi dei passanti irrispettosi di un bene storico dell'acropoli cittadina. Bene che, tra l'altro, è stato recentemente riqualificato grazie all'impegno della famiglia Modena tramite il progetto Art Nbonus, che ha già permesso di salvare dal degrado molti simboli della città. Ma nonostante l'impegno, c'è chi continua a vandalizzare quei beni storici. Lì oltretutto passano continuamente gruppi di turisti e vedere l'antica fonte piana di rifiuti, non è certo un bel biglietto da visita. In questi giorni c'è chi ha trovato la vasca piena di cartacce, mozziconi e pacchetti di sigarette. C'erano anche pezzi di pizza, uno ancora incartato. Impossibile dire chi sia stato, anche perché l'area non è videosorvegliata. Della necessità di installare un occhio elettronico, utile deterrente ma soprattutto strumento efficace per individuare gli autori dei danni, si è parlato anche recentemente. La stessa soluzione che viene chiesta per tutelare anche altre zone della città. Riguardo i monumenti in centri, molti sono gli sfregi che si verificano. Ai giardini Carducci il monumento è stato spesso trovato pieno di bottiglie e cartacce infilate nelle sporgenze dei rilievi bronzei. Altro segno del degrado che, soprattutto nei fine settimana, quando il via vai è più intenso, continua a farsi sentire in centro e non solo.