Una «opera del diciassettesimo secolo» utilizzata come «lavandino o peggio bidet» da alcuni balordi e senzatetto che sostano nell'area di via Oddi Sforza. Che sono tornati a occupare una struttura abbandonata e che, appunto, utilizzano la Fonte di Veggio per lavarsi. È questa la denuncia, condita da molta rabbia, che arriva dai residenti della zona anche attraverso le pagine social de Progetto Fontivegge.

Secondo quanto si apprende, insomma, la palazzina abbandonata che solo qualche giorno fa era stata oggetto di un'azione di sgombero portata avanti dagli agenti della polizia locale assieme ai carabinieri (nella foto), con tanto di allontanamento di alcune persone che ci vivevano abusivamente e relative operazioni di chiusura degli accessi, sarebbe stata di nuovo occupata da personaggi che gravitano nel mondo della clandestinità e presumibilmente dello spaccio di droga intorno alla stazione.

«Stamattina ho visto con i miei occhi scendere un uomo dal secondo piano del palazzo bianco abbandonato, in piazza delle Fonti di Veggio, davanti alla ex palazzina Gesenu» ha raccontato ieri sempre una residente via social.

Altri ancora hanno raccontato di nuovi «inquilini» della palazzina abbandonata occupare i piani alti e poi scendere appunto per utilizzare la Fonte di Veggio per lavarsi. Cose che non piacciono ai residenti della zona ma di tutta la stazione, dal momento che alimentano quella sensazione di vivere in una zona degradata e dequalificata. «Esortiamo per l'ennesima volta l'Amministrazione a murare tutti gli accessi e ad avviare le pratiche per l'esproprio e la demolizione del fabbricato» concludono i residenti.

