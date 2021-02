IL CASO

Dieci strade con il fondo danneggiato e quindi pericoloso per chi transita. Soprattutto su due ruote. Scatta così un provvedimento stringente in fatto di limiti di velocità, rivolto a ciclisti e chi guida i motorini: si va a 5 e 10 chilometri orari. Il giro di vite è della Provincia che mette mano alle regole relative a vari tratti di competenza. L'arrivo dei cartelli però fa discutere e c'è chi chiede un ripensamento. Come Fiab Perugia Pedala che, assieme all'omologa realtà di Marsciano, aveva già detto la sua sui segnali installati lungo la Strada Provinciale 340 di Spina. Poi sono arrivati quelli sulla Provinciale 375 di Marsciano, a San Martino in Campo. E Fiab ha rilanciato il pensiero: «La Provincia non solo lascia, ma raddoppia». Soprattutto per il limite relativo alle bici (5 all'ora), Fiab presieduta da Paolo Festi spiega che «consideriamo questo limite assurdo e controproducente per la stessa sicurezza di chi usa la bici».

Fiab Perugia e Marsciano hanno scritto da giorni alla Provincia manifestando il proprio parere e dicendosi disposti ad un confronto ma, come scritto ieri in un intervento, non sarebbe arrivata nessuna risposta. «Per quanto ci riguarda, confermiamo la nostra disponibilità e attendiamo un segnale. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione e valutare tutte le opportunità di azione. Per concludere aggiunge Fiab Perugia Pedala - un appello a tutti i ciclisti e chiunque voglia darci una mano: mandateci foto e segnalazioni di eventuali nuovi cartelli su altre strade del territorio». Di foto ancora non ne sono circolate, ma c'è invece la lista delle strade oggetto del provvedimento, con tanto di motivazione. Un'ordinanza della Provincia, settore Servizi tecnici-Servizio gestione viabilità dell'1 febbraio, spiega come è perché sono stati istituiti i limiti provvisori di velocità a 5 chilometri orari per le biciclette e 10 per motocicli e ciclomotori a due ruote («aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico e b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h») in varie strade della Zona 4 del territorio provinciale. Questione di «sicurezza del pubblico transito viste le segnalazioni del Servizio vigilanza, le richieste di risarcimento danni causati dai piani viabili non idonei, lo stato di manutenzione delle strade, la morfologia geologica dei terreni e i tracciati tortuosi e in pendenza».

Problemi riscontrati in alcuni tratti (specificati nell'ordinanza) di queste strade: la Sp 340/1 di Spina; Sp 375/1 di Marsciano; Sp 380/1 di Pontemartino; Sp 381 di Camerata; Sp 385 di Loreto; Sp 414/1 di Collevalenza; Sp 414/4 di Collevalenza; Sp 417 di Frontignano; Sp 421/1 Collazzone; Sr 79 bis Orvietana. «Fino alla rimozione dello stato di pericolo» rimarranno in vigore quei limiti. In una nota il dirigente del Servizio della gestione viabilità dell'ente Andrea Rapicetta era intervenuto spiegando che si tratta di limiti temporanei in attesa della sistemazione del piano viabile. Il nodo sono le risorse a disposizione e l'ente non può intervenire subito su tutto i tratti (la Provincia gestisce 2500 chilometri di cui 600 del demanio regionale).

L'arrivo dei cartelli «non vuol essere una deresponsabilizzazione dell'ente, né vuole far presupporre una conseguente attività sanzionatoria, ma semplicemente richiamare tutti e in particolar modo gli utenti deboli su due ruote a prestare particolare attenzione, dato il grave stato di degrado delle pavimentazioni carrabili».

Riccardo Gasperini

