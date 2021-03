13 Marzo 2021

L'INVESTIMENTO

Al via Investiamo sociale, un programma di attività formative trasversale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a sostegno delle associazioni del Terzo settore per accompagnare l'innovazione sociale e lo sviluppo economico del territorio rispondendo in maniera mirata ai crescenti bisogni delle persone e della comunità, con una attenzione alle fasce di popolazione più fragili. Le attività formative sono state presentata da Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione, Daniela Monni, componente del Comitato di indirizzo e presidente della Commissione welfare e volontariato e i tre esperti Giuseppe Campana, Fabio Fraticelli (Techsoup Italia) e Giorgio Sordelli. «Il mondo del volontariato afferma Colaiacovo - sta offrendo un contributo fondamentale per fronteggiare la crisi sanitaria e sociale. Con la consueta capacità creativa è riuscito a costruire reti e azioni nel territorio per evitare che le persone più fragili si trovassero isolate facendo fronte con tempestività ai molteplici bisogni sociali che sono esplosi. Gli assetti che l'emergenza Covid-19 sta determinando non cesseranno quando finirà la fase critica, sarà fondamentale fare attenzione alle trasformazioni in atto ed acquisire competenze e strumenti adeguati per poter svolgere un ruolo peculiare per la tenuta del tessuto sociale ed economico, ma anche per il proprio futuro». I percorsi formativi si muovono su tre assi strategici: riforma del Terzo settore, progettazione sociale, management e comunicazione. La Riforma del Terzo settore sarà oggetto di un ciclo di 13 incontri ad aprile che saranno tenuti da Giuseppe Campana e da altri relatori. Da settembre l'esperto in progettazione sociale Giorgio Sordelli svilupperà un focus sulle principali metodologie di lavoro agli strumenti utili per la costruzione di un progetto, fino alla valutazione e ai sistemi di monitoraggio. Un ultimo percorso formativo, a cura di Techsoup Italia, riguarderà la gestione del cambiamento e il project management: attraverso un approccio empirico, i partecipanti potranno adottare la metodologia Agile, al fine di raggiungere maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei progetti della propria organizzazione. Il programma formativo sarà introdotto il 18 marzo da un intervento da Stefano Zamagni, economista e accademico, ex presidente dell'Agenzia per il terzo settore. Nell'ambito del programma Investiamo sociale,la Fondazione sta lavorando alla messa a punto del bando per la partecipazione al concorso previsto che, come evidenziato in apertura dell'incontro dalla Presidente Cristina Colaiacovo, verrà realizzato in collaborazione con alcune prestigiose realtà regionali e nazionali.