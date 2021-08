Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

LA FOLLIA

Stava prelevando dal bancomat quando, notate due donne, che, nelle immediate vicinanze, all'interno dell'auto, erano in attesa del loro turno per prelevare, le ha aggredite. È accaduto a nella zona di Elce, e sul posto è intervenuta la polizia.

L'uomo, sessantadue anni avrebbe prima cominciato a urlare e inveire verbalmente contro le due, rivelatesi poi nonna e nipote. Un comportamento inspiegabile.

Quindi, quando la conducente, la giovane nipote ha abbassato il finestrino chiedendo gentilmente di ripetere le sue richieste e alzando la propria mascherina al fine di coprire la bocca vista la troppa vicinanza fra i due, lui si è avvicinato al finestrino abbassandosi e sputando due volte, colpendo il volto della ragazza. Un comportamento assurdo in tempo di Covid.

Dopo di che ha aggredito la nonna della ragazza che nel frattempo era scesa dall'auto per cercare di proteggere la nipote dal delirio dell'uomo, il quale minacciando le due vittime colpiva a calci l'autovettura. Gli agenti dopo aver tranquillizzato le due donne visibilmente scosse da quanto accaduto, hanno localizzato l'uomo e lo hanno denunciato per i reati di violenza privata, danneggiamento e minacce.

Una comportamento folle e senza alcun motivo che ha fatta passare qualche minuto di terrore senza motivo a nonna e nipote fino a che non è arrivata la polizia che ha blocco e denunciato l'aggressore da comportamento incomprensibile.

