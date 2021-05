4 Maggio 2021

LA FOLLIA

ASSISI Pretende di entrare al supermercato senza mascherina e spedisce al pronto soccorso il direttore dell'esercizio commerciale e un'addetta alla sicurezza che le chiedevano di indossarla. Un mix letale di ignoranza e arroganza alla base di un fatto di cronaca avvenuto in un supermercato di Santa Maria degli Angeli. Protagonista una cinquantaseienne italiana nota alle forze dell'ordine in quanto già in passato si era resa responsabile di un analogo episodio.

Come previsto dai protocolli di sicurezza per arginare la diffusione del Covid, la donna avrebbe dovuto procedere alla misurazione della temperatura, all'igienizzazione delle mani e soprattutto avrebbe dovuto indossare la mascherina. Ma evidentemente non ne ha voluto sapere e ha riversato la sua ira contro u'addetta alla sicurezza e il direttore intervenuto per cercare di sedare la lite. I due, a seguito dell'aggressione, hanno riportato graffi e abrasioni alle mani. Per fermarla si è reso necessario l'intervento degli agenti del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Non è stato facile, perché la donna si è scagliata anche contro i poliziotti, rivolgendo loro insulti e minacce e rifiutandosi di fornire i documenti validi per la sua identificazione. Ha perfino tentato, senza riuscirvi, di strappare il telefono dalle mani di un agente che stava chiamando la sala operativa. Alla fine è stata calmata, sono stati acquisiti i suoi dati ed è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionata per aver violato la normativa anti Covid. Il direttore e l'addetta alla sicurezza sono stati medicati all'ospedale di Assisi.

