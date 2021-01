LA FESTA

Felici alla finestra ad aspettare la Befana. Felici e trepidanti come i bambini. Ma sono stati invece i 40 anziani ospiti della Residenza servita Volumni di Ponte San Giovanni ad accogliere la vecchina arrivata direttamente dalla finestra grazie al cuore dei vigili del fuoco. La Befana infatti ieri li ha raggiunti a uno a uno portando loro i doni, elevandosi sull'autoscala dei pompieri fino alle finestre per evitare assembramenti e contatti ravvicinati, mentre, sotto, il personale della struttura, gli stessi vigili, insieme al sindaco Andrea Romizi e all'assessore al Welfare del Comune Edi Cicchi hanno assistito con gioia all'evento.

La Befana dei vigili del fuoco anche quest'anno non è mancata, dunque, al tradizionale e tanto atteso appuntamento con la città. Ma lo ha fatto, data la situazione di pandemia ancora in corso, in maniera ristretta e senza dubbio simbolica. «Abbiamo voluto essere vicini ai nostri concittadini di questa residenza - ha spiegato il sindaco Andrea Romizi - gli ospiti, ma anche il personale, che ha operato e continua a operare in un tempo molto complesso. Un ringraziamento particolare ai vigili del fuoco che, ancora una volta, hanno dimostrato di avere un grande cuore».

«Un momento di sollievo ha fatto eco l'assessore Cicchi, che ha organizzato l'appuntamento in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e con il Comando provinciale offerto a questi anziani che, come molti nelle medesime condizioni, vivono una situazione difficile, senza gli abbracci dei propri familiari».

«Con molto piacere abbiamo aderito alla proposta del Comune ha, quindi, concluso Fabrizio Baglioni, funzionario del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia per dare un segnale di normalità agli ospiti di questa struttura, che appartengono alla categoria sociale che più ha subito lo sconvolgimento dalla pandemia, a causa del lungo isolamento a cui sono costretti da marzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA