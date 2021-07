Giovedì 15 Luglio 2021, 05:01

LA FESTA

CITTÀ DI CASTELLO Anche in un anno molto difficile, il Comune ha voluto consegnare un diploma di merito agli studenti, ben 137, diplomati in terza media ed alla maturità con il massimo dei voti. Nel giardino di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, con la collaborazione di Nuovo Cinema Castello, l'assessore ai Servizi Educativi, Rossella Cestini, ha introdotto la cerimonia. Un momento per «dare un riconoscimento all'impegno ed alla determinazione» ha spiegato Cestini.

MEDIA ALIGHIERI Anna Alunno, Ambra Benedetti, Anastasia Bianchi, Paride Ricci, Tommaso Vitaloni, Erica Angelini, Camillo Boriosi, Valentina Fiorucci, Viola Magi, Letizia Mariucci, Greta Meozzi, Anna Serafini, Simone Serafini, Clizia Burzicchi, Melissa Cecchini, Alessio Ercolanelli, Achille Migliorati, Tommaso Migliorati, Luca Negri, Chiara Andreoli, Gemma Angeli, Luca Antonelli, Anna Baldicchi, Benedetta Boriosi, Linda Ceccagnoli, Danilo Giacchi, Daniele Tornovi, Francesco Valori, Virginia Barelli, Livia Agostinelli, Caterina Beccafichi, Eleonora Pincardini, Francesco Caccioppini, Lavinia Eleonori, Tommaso Gildoni, Ascanio Macchia, Martina Micelli, Francesca Pellegrini, Filippo Arcaleni, Teresa Brilli, Gaia Fiorucci, Gabriele Mori, Sofia Picchi, Giorgia Pieroni, Martina Russo, Elia Tanci, Zeno Addis, Giosuè Bambagiotti, Elena Biccheri, Davide Faluomi, Morgan Landi, Elisa Burzicchi, Lucrezia Colombo, Flavia Fratti.

MEDIA SAN FRANCESCO DI SALES Sofia Putzolu.

COMPRENSIVO BURRI TRESTINA Lucia Birettoni, Alessia Bettacchioli, Christian Bruni, Sara Corniani, Andrea Giannini, Alamo Lemmi, Elisa Russo, Eleonora Silvestrini, Iuri Santini, Vittoria Squarcetti, Camilla De Santis, Elia Fratini, Emma Borghesi.

COMPRENSIVO DA VINCI SAN GIUSTINO Francesco Gherardi, Giada Ghigi, Marco Massimi Alunni, Mattia Nicastro, Giulia Piombini, Emanuele Santucci, Christian Tellini.

SUPERIORI ISTITUTO FRANCESCO DI SALES Gaia Polidori, Asia Cerbella, Maria Chiara Polchi, Lucrezia Mancini.

ISTITUTO FRANCHETTI SALVIANI Lorenzo Piccinelli, Gianmarco Gabrielli, Sofia Martinelli, Sean Alunni, Mattia Barili, Francesco Cesari, Leonardo Romeo, Daniele Salinbeni, Marco Rossi, Alessia Oliverio, Elisabetta Oliverio, Francesca Zangarelli, Tommaso Arcaleni, Andrea Brahja, Islam Moudaber, Sara Falleri, Alice Ugolini.

LICEO PLINIO IL GIOVANE Chiara Fratini, Martina Ceccagnoli, Giacinta Fiorucci, Caterina Massetti, Sofia Molinari, Edoardo Rossi, Ludovica Sguerri, Asia Stocchi, Sara Stocchi, Benedetta Bianconi, Marianna Rondina, Sofia Sambuchi, Marta Zangarelli, Caterina Biagioni, Filippo Cardinelli, Sofia Gori, Aurora Pellegrino, Carolina Scarscelli, Anna Tacchini, Lisa Bianchini, Marta Pescari, Anna Morini, Alice Polidori, Leonardo Polidori.

ISTITUTO PATRIZI BALDELLI CAVALLOTTI Sanae Alami, Alice Curiale, Sara Bagiacchi, Davide Tassi, Luna Cecchini.

LICEO CITTA' DI PIERO SANSEPOLCRO Francesco Birettoni, Giacomo Marinangeli, Giulio Volpi, Cecilia Colagiovanni, Laura Feligioni.

ISTITUTO DA VINCI UMBERTIDE Viola Trenti, Federica Bini, Giulia Galletti, Allegra La Rocca, Chiara Calderini.

Walter Rondoni