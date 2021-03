9 Marzo 2021

LA SFIDA

GUBBIO Piero Artuso ce l'ha fatta. In questi tempi di pandemia riuscire in qualcosa vale di più, così il quattordicenne ballerino eugubino può essere ancora più orgoglioso di essere entrato alla Tanz Akademie di Zurigo. L'annuncio viene dal centro di formazione professionale Danz'Art di Gubbio che nelle qualità del giovane ha sempre creduto. Dopo aver sostenuto un'audizione tramite video è riuscito a trasferirsi, sostenendo un periodo di prova e superando l'audizione per l'ammissione alla scuola svizzera.

«Nonostante il periodo vissuto tra le varie difficoltà - spiega Cecilia Monacelli, direttrice di Danz'Art - siamo riusciti ad assicurare la sua preparazione, garantendo un lavoro professionale e accompagnandolo nel realizzare i suoi sogni. Un ringraziamento particolare va al coreografo di fama internazionale Francesco Annarumma, per averci supportato a dare una grande opportunità, e a Massimo De Santis per averci affiancato nella sua preparazione tecnica e artistica. Siamo orgogliosi perché le belle e valide collaborazioni portano solo ottimi risultati».

Piero, che si è avvicinato alla danza a 8 anni, si è già messo in gioco in contesti importanti. Cecilia Monacelli, laureata all'Accademia Nazionale di Danza in Roma, insegnante da una ventina di anni e direttrice della scuola che dal 2008 ha formato numerosi danzatori, garantisce sul ragazzo: «Ha molti meriti, si è allenato anche durante il lockdown».

Massimo Boccucci

