Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:01

LA DONAZIONE

TODI Centomila euro donati al Comune di Todi dal professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele presidente della Terzo Pilastro, una Fondazione che ha per obiettivo il sostegno delle esigenze di sviluppo e dei bisogni sociali di un territorio. La buona notizia è uscita sulla pagina Facebook del Comune di Todi, che spiegava che la somma sarà destinata a buoni spesa per le persone più bisognose. Il tutto grazie al protocollo di intesa siglato tra il Comune e la Fondazione Terzo Pilastro adottato con la finalità di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari che versano in stato di disagio economico o che abbiano riscontrato gravi difficoltà economiche a causa della crisi indotta dalle epidemia Covid-19.

I cittadini che presenteranno la domanda di ammissione al contributo, secondo i termini dell'avviso pubblicato sul sito del Comune, dovranno possedere i requisiti richiesti e potranno usufruire di buoni spesa alimentari e per beni di prima necessità. Infatti compito istituzionale dello Sportello della Solidarietà della Fondazione è il sostegno, l'incentivazione e la realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati operando in questi settori di intervento: sanità, ricerca scientifica, assistenza alle categorie sociali deboli, istruzione e formazione, arte e cultura.

Luigi Foglietti