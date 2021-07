Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

LA DONAZIONE

Nuovi funzionali elementi d'a rredo al day hospital di Oncologia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia grazie alla generosità dell'Aucc. Sono state donate dieci sedie da ufficio ergonomiche a rotelle, già consegnate nelle settimane scorse al reparto. Un supporto importante rivolto ai vari operatori sanitari per svolgere il proprio lavoro mantenendo sempre una corretta postura al fine di prevenire complicanze e dolori a schiena e colonna vertebrale. Ma non solo.

Aucc, da sempre presente con i suoi volontari nei reparti oncologici anche per rendere meno pesanti le lunghe sedute di chemioterapia dei pazienti, si è fatta carico anche dell'acquisto di dieci tavolini (modello servitore) utili per accogliere libri, cibo, riviste, bevande e quanto può essere di conforto ai soggetti impegnati nella terapia. Nonostante il difficile momento economico, conseguente anche all'emergenza sanitaria da Covid-19, Aucc è riuscita a coprire il costo dei complementi d'arredo grazie alla generosità dei tanti benefattori e sostenitori dell'associazione, convinti che ognuno è chiamato a fare la propria parte nell'impegnativa lotta contro il cancro.

Anche se la consegna degli arredi si è svolta senza nessun tipo di cerimonia, causa situazione sanitaria contingente, non sono mancate parole di gratitudine da parte operatori e della direzione medica da sempre supportati dall'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro odv.