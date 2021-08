Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:01

La direzione dell'Azienda ospedaliera ha deliberato le stabilizzazioni relative all'area dirigenziale sanitaria e non. Le stabilizzazioni dei sette dirigenti, che si concluderanno entro la fine dell'anno, riguardano nello specifico 4 medici, 1 farmacista, 1 biologo e 1 dirigente amministrativo. Il dettaglio è consultabile nella documentazione nell'albo pretorio del sito dell'azienda. Completate le stabilizzazioni scatteranno poi le assunzioni mancanti per turn over con l'utilizzo delle graduatorie in vigore e, dove mancanti per lo specifico profilo professionale, all'indizione di concorsi pubblici nel rispetto del piano di fabbisogno del personale 2021-2023 e nei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale e regionale.

«Con la stabilizzazione dei dirigenti sanitari e amministrativi si conclude un percorso avviato circa un anno fa sul quale abbiamo investito molto - spiega Marcello Giannico(foto), direttore generale con l'obiettivo di ridare a questa azienda le risorse umane di cui aveva bisogno. Ricordo che il 95% del personale dipendente ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Queste ultime azioni riducono al minimo fisiologico il contingente dei precari con contratti a tempo determinato - continua - si tratta del minimo necessario per garantire flessibilità ad una organizzazione complessa come quella dell'ospedale di Perugia».