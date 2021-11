Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

IL PATRONO

CITTÀ DI CASTELLO La solennità dei santi Florido, Amanzio e Donnino è molto sentita e vissuta dai Tifernati. È la festa della chiesa diocesana, della città, ma anche dell'Altotevere. Quest'anno, poi, coincide con due momenti che toccano nel profondo la comunità religiosa e civile. «Essendo vicino il termine del mio mandato come vescovo di Città di Castello, invochiamo i nostri Patroni perché la diocesi possa avere il dono di una guida pastorale migliore della mia, giunta al 14° anno di servizio, la nostra chiesa ha una grande tradizione legata a ragioni storico-geografiche, sociali ed ecclesiali nonché un gran numero di santi, fino alla recente canonizzazione di Santa Margherita che ci ha commosso per la sua testimonianza straordinariamente attuale e coraggiosa», annuncia nel suo messaggio monsignor Domenico Cancian. Ma, aggiunge, «è il primo San Florido per il nuovo sindaco Luca Secondi e la sua Giunta, possano i nostri Patroni sostenere l'impegno dei nuovi eletti e di tutti per il bene della città, ritrovando le ragioni che uniscono attraverso un dialogo sereno e sincero, capace di superare le divergenze di varia natura, anzi di farne un arricchimento plurale». Il presule chiede poi di «superare il male della pandemia e dei gravi cambiamenti climatici che mettono in serio pericolo il nostro pianeta per le gravi conseguenze a livello culturale, sociale, economico» e di «promuovere un rinnovamento della Chiesa come auspica Papa Francesco». Luca Secondi, invece, pone l'accento su «una ricorrenza plurisecolare che segna per credenti e non la storia della città e nella tradizione, oggi come allora, più che mai, accomuna tutti nella speranza di ripartire insieme in sicurezza a riappropriarci a pieno titolo della vita dopo questo periodo di stop imposto dalla pandemia». Il solenne Pontificale in Cattedrale è stato presieduto da monsignor Emil Paul Tscherrig, Nunzio apostolico in Italia, e celebrato da sacerdoti e diaconi, presenti religiosi, aggregazioni laicali, autorità. Il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, accompagnato da due figuranti della Santa Spina, ha offerto l'olio per la lampada in onore di San Florido, portato negli anni dai primi cittadini di Città di Castello, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina, Pietralunga, Citerna. Walter Rondoni