LA DIATRIBA

GUBBIO Si sta rivelando lungo e tortuoso l'iter tecnico-burocratico e finanziario per completare il parcheggio multipiano di San Pietro. In Comune c'è forte apprensione per i rumors sui presunti interessamenti della magistratura ordinaria e la Corte dei Conti sull'opera che dal 2007 in via di Fonte Avellana si sta rivelando un pozzo economico senza fine, è stata ribattezzata ecomostro e ha una funzionalità largamente ridotta tra le infiltrazioni d'acqua piovana e il degrado.

Il sindaco Filippo Mario Stirati ha annunciato che si stanno trovando soluzioni per sistemare tutto con una revisione dell'operazione, mentre il consigliere comunale Marco Cardile del Pd in un ordine del giorno propone interventi di completamento dopo una riconsiderazione generale del progetto che punti anche alla riqualificazione sociale del quartiere.

Il parcheggio multipiano, ricompreso nel Puc con finanziamenti regionali già consumati da anni, si è rivelato un fallimento fin dalla sua impostazione che con l'allora sindaco Goracci mirava a coinvolgere il privato reperendo soldi con la formula dei box auto da affittare per trent'anni. Negli anni ci sono state trasformazioni rispetto al piano originario con l'inaugurazione nel 2016 dei primi 110 posti auto ultimati dalla giunta Stirati che si è ritrovata un'eredità pesantissima.

Ora Cardile propone «la realizzazione di un nuovo progetto che possa soddisfare le vere esigenze sociali del quartiere», attivando il piano meno 1 con i posti auto e i parcheggi da vendere per «iniziare ad avere delle risorse destinabili a ulteriori interventi». L'esponente del Pd suggerisce concorsi di idee per «il miglior utilizzo delle strutture sotto il profilo di inserimento ambientale e del ritorno economico», fino ad aprire «un dialogo costruttivo con la Regione per intercettare nuove risorse per il completamento». L'assessore ai Lavori Pubblici, Valerio Piergentili, prospetta l'inserimento di 2,5 milioni di euro nel bilancio di previsione 2021 per ridefinire un nuovo progetto e portarlo alla conclusione nel giro di un paio di anni, con l'attenzione rivolta anche all'ex palestra nel piano di recupero che la renda fruibile per scopi socio-culturali nella zona e in collegamento con la biblioteca Sperelliana.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

