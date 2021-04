6 Aprile 2021

LA DENUNCIA

Il degrado, ma certamente anche la violenza. Per una giovinezza rubata e che nulla riporterà indietro. Vittima di una vita cinica e molto probabilmente anche dello sfruttamento di qualche personaggio senza scrupoli. È quello che è venuto in mente a chi ha notato da qualche giorno due o tre ragazzine prostituirsi nella piazza del mercato di Ponte San Giovanni. Tra loro anche Renzo Baldoni, già consigliere comunale a Perugia e sempre molto attento a ciò che accade nel quartiere più popoloso della città, che ha affidato a Facebook i suoi dubbi su uno spettacolo davvero triste e preoccupante.

«Ma le 2/3 ragazzine che in questi ultimi giorni cercano di offrirsi in piazza del Mercato a Ponte San Giovanni sono maggiorenni ha scritto sul suo profilo poco prima delle festività di Pasqua -? Ma hanno una famiglia o un protettore? Ma non sarebbe giusto se nei prossimi tre giorni, in considerazione che tutti noi saremo costretti a stare in casa, anche loro stiano con le loro famiglie? Quando mi accorgo di certe cose non posso far finta di non vedere».

Un post che ha allarmato i residenti e che ha aperto un dibattito su quanto anche l'ultimo anno di pandemia abbia acuito certi fenomeni e amplificato il disagio. Anche di chi è costretto a vendere per strada il proprio corpo, senza che in fondo ci sia differenza tra i 17 e i 19 anni. Le forze dell'ordine, comunque, pare siano state già avvertite per riuscire a dare risposte alla cittadinanza e capire la reale situazione delle giovani notate in mezzo alla piazza di Ponte San Giovanni. Non sono mancati sui social, chiaramente, anche gli attacchi ai possibili clienti delle ragazze, pronti a pagare per un corpo che non è libero di vivere la propria vita.