LA DECISIONE

TODI La città che a seguito di una ordinanza regionale è stata inclusa nella zona rossa con tutto ciò che comporta a livello di limitazioni, vede un'ordinanza dell'amministrazione comunale, che viene incontro ai cittadini nel tentativo di alleviarne le tante difficoltà, non ultima anche quelle economiche. L'ordinanza dispone infatti che tutti i numerosi spazi a parcometro destinati alla sosta di automezzi sono da considerarsi gratuiti e senza limiti di tempo di parcheggio fino al 21 febbraio. La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che per il massimo contenimento del contagio da coronavirus, è fatto obbligo alla popolazione d rimanere presso la propria abitazione con la conseguente impossibilità di poter spostare i veicoli dalle aree che, dalle 8 alle 20, diventano a pagamento. Saggia decisione questa, che finalmente è in totale controtendenza con quelle assunte, nel periodo appena precedente alla istituzione della zona rossa, e che sollevavano le proteste di utenti e commercianti che trovavano il varco elettronico di accesso alla ztl, chiuso nei giorni festivi e talora anche prefestivi. «Chiusure incomprensibili in quanto attuate anche in condizioni climatiche pessime, e in un periodo che già vedeva limitati gli accessi al centro», dicono i commercianti dell'acropoli, che aggiungono motivando: «Il parametro della inutilità delle chiusure erano riscontrabili nei giorni lavorativi, quando si notavano tanti parcheggi non utilizzati, sia a pagamento che liberi, che qui la dicono lunga sulla disabitudine a frequentare il centro dove fino a qualche tempo fa, quando le cose funzionavano c'era una difficoltà a parcheggiare».

Luigi Foglietti

