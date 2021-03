30 Marzo 2021

LA DECISIONE

Sigarette spente buttate tra l'erba. Bottiglie e rifiuti abbandonati nonostante i cestini. E poi quei ragazzini, troppi, con scarso rispetto della loro e dell'altrui salute: vicini, con le mascherine messe come sciarpa, quando ci sono. Uno spettacolo che stona nel suo contesto, quel Barton Park tenuto come un piccolo gioiellino in mezzo a Pian di Massiano.

Uno spettacolo per cui la proprietà ha deciso di chiudere l'area verde per quattro giorni, a cavallo delle festività pasquali. Per adesso, poi si vedrà. «L'eccesso di maleducazione vissuto in questi ultimi giorni, insieme alla totale mancanza di qualsiasi rispetto su ordine e pulizia, ha fatto prendere la sofferta decisione alla Proprietà di chiudere i giorni 2, 3, 4, 5 aprile, rimanendo in riflessione su cosa fare per il futuro». Inizia infatti così il post sui social del Barton Park, un lungo sfogo dopo che il parco nell'ultimo fine settimana ha subito la visita di personaggi molto poco attenti alle regole e decisamente incivili. Oltre che pericolosi. Da qui, la scelta della prima chiusura volontaria da quando il parco è stato inaugurato, nel settembre 2018.

E così per gruppi di ragazzi (ma anche qualche adulto quanto meno incosciente e che non ha dato di certo il buon esempio), il parco resterà chiuso anche per chi lo ama e lo rispetta. «Ricordiamo che il Barton Park è una proprietà privata, che l'innovativa decisione della famiglia Bartolini ha reso fruibile gratuitamente a tutta la città. Ma rispettando le regole prosegue il post -. L'Educazione è la vera Rivoluzione! Ora più che mai dobbiamo far vincere l'educazione sulla maleducazione, e per far questo necessita anche l'aiuto e la vigilanza spontanea delle tante persone corrette e rispettose che frequentano con amore il Parco. Saranno la bellezza e il rispetto a fare la differenza e la famiglia Bartolini ne sarà sempre custode: chi non sarà in grado di capirne la differenza non potrà mai frequentare il Barton Park. Per vivere il nostro Parco bastano alcune semplici regole: frequentarlo con educazione e armonia, rispettandone la natura, la pulizia e l'ambiente circostante. Non ci sembra difficile».

In quei quattro giorni, comunque, spostamenti e uscite di casa saranno fortemente limitati, visto che tutta Italia sarà zona rossa su decisione del governo. Ma visto che spesso anche questo tipo di restrizione non è stata seguita, ecco la scelta di chiudere per non avallare comportamenti scorretti. Una scelta che su Facebook, anche se a malincuore, è stata apprezzata dagli utenti: in poche ore il post ha toccato i duemila like e le 800 condivisioni.