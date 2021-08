Venerdì 6 Agosto 2021, 05:01

LA DECISIONE

ASSISI Il canone relativo all'occupazione del suolo pubblico si può pagare a rate. Lo ha deciso la giunta comunale per venire incontro alle richieste dei titolari di attività commerciali che si trovano nel territorio di Assisi. La normativa in materia prevede il pagamento del canone contestualmente al ritiro della concessione e la possibilità di rateizzare soltanto di fronte a motivate esigenze economiche e al di sopra della cifra di 1.500 euro. In considerazione del grave momento di difficoltà di tutti gli operatori commerciali causato dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia, la giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti ha deciso di derogare, dando disposizione agli uffici di concedere, dietro specifica domanda, il pagamento a rate dell'intero canone.

«Si tratta spiega il vicesindaco Valter Stoppini di una misura adottata tenendo conto delle difficoltà che da un anno e mezzo stanno sopportando i nostri esercenti. Un modo questo per venire incontro alle esigenze e dare un segnale concreto di sostegno». Basti osservare che l Federazione italiana pubblici esercizi ha rilevato che nel 2020 in Umbria il saldo tra aperture e chiusure ha fatto registrare un meno 177 imprese su circa 5 mila attività. Nello specifico si tratta di 89 chiusure tra i ristoranti; 87 per l'area bar e caffè e una sola attività in meno nel settore mense e catering. Il centro studi Fipe Confcommercio ha anche calcolato, per il settore della ristorazione umbra, una perdita di fatturato di 548 milioni nel 2020 rispetto all'anno precedente. La crisi causata dal Coronavirus ha prodotto i suoi effetti ad Assisi soprattutto nei confronti di tutte quelle piccole, se non piccolissime imprese, il cui destino è indissolubilmente legato al turismo. Nella gran parte dei casi vendono una esperienza legata al soggiorno nel territorio, non replicabile con il commercio online. Solo nel centro storico di Assisi ci sono almeno 200 attività commerciali di questo tipo, specializzate nella vendita di souvenir o prodotti tipici. Attività commerciali legate pressoché totalmente al turismo, non potendo contare sulla domanda domestica visto lo scarso numero di residenti. Il loro futuro è stato messo a dura prova. La rateizzazione del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico punta a dare un po' di respiro anche a questi pubblici esercizi.

Massimiliano Camilletti