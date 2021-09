Domenica 26 Settembre 2021, 05:02

LA CURIOSITÀ

GUBBIO Un'irruzione simpatica e seguitissima quella de Il Ruggito del Consiglio, il popolare programma radiofonico del mattino su Radio Due condotto da Antonello Dose e Marco Presta che proprio a Gubbio ha inaugurato proprio nell'occasione la rubrica il Coniglio di Classe partendo dalla seconda classe elementare sezione C tempo pieno dell'Edificio Scolastico, il primo Circolo Giacomo Matteotti. Con gli alunni c'era l'insegnante Simone Zaccagni, e le maestre Chiara e Caterina. Il siparietto, venerdì scorso, si è aperto con la richiesta da studio se quella fosse una classe pollaio con troppi studenti. «No, qui ci sono dieci alunni con sette bambine - ha risposto Zaccagni - che impegnano e danno soddisfazioni. Il dirigente scolastico Giovanni Santulli è un vostro ascoltatore e i bambini sono felici di questa opportunità». Poi è toccato a loro raccontarsi, guardando al futuro: Giovanni, per esempio, vuole fare il detective per scoprire i ladri («Avrai tanto lavoro e sarai una garanzia per noi», la replica da studio). I bambini hanno chiuso il collegamento esibendosi nel brano Malibu di Sangiovanni.

Massimo Boccucci