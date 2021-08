Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA CURIOSITÀ

CITTA' DI CASTELLO Eccellenze umbre, progetti futuri e ricordi. All'ippodromo di Cesena riunione interamente dedicata all'allevamento equestre, all'imprenditoria, alla promozione sinergica di due territori da sempre vicini ed uniti dalla passione per i cavalli. Premi intitolati al Comune di Città di Castello ed alla Mostra nazionale del cavallo, rinviata all'anno prossimo per il Covid 19, ed all'allevamento di Sergio Carfagna di Assisi. Ma anche alla memoria di padre Danilo Reverberi, il frate francescano esperto di ippica e team manager della scuderia assisana stroncato dal virus, e del cavaliere Riccardo Gualdani, gentleman del mondo equestre, ideatore del gemellaggio con Cesena.

A bordo pista, invitati dagli organizzatori Giorgio Reverberi, fratello gemello di padre Danilo, le sorelle Patrizia e Daniela Gualdani, apprezzate pallavoliste in gioventù, figlie del cavaliere. Una corsa dopo l'altra, le premiazioni di rito impreziosite dalle immagini di uno struggente video ricordo diffuso sul maxi schermo dell'impianto. A rendere ancor più significativa la serata, dedicata al trotto, la presenza di imprenditori tifernati nella doppia veste di consiglieri della Mostra nazionale del cavallo come Giuseppe e Mirella Ponti, Lucio Ciarabelli, Marcello Euro Cavargini, presidente della Mostra. E come Rodrigo Bei, imprenditore, allevatore di cavalli da galoppo, vincitore del Palio di Siena con Re Artù e Urban II. Il Comune di Città di Castello nell'occasione ha ribadito la straordinaria alleanza con Cesena su diversi fronti e ringraziato «i vertici della Hippogroup Cesanate, il presidente Umberto Massimo Antoniacci ed il direttore generale Marco Rondoni per l'amicizia e la vicinanza».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA