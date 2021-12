Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

LA CRUDELTÀ

GUALDO TADINO Torna l'incubo bocconi avvelenati a Gualdo Tadino. A farne le spese Ares, un cane di taglia media che sta lottando tra la vita e la morte nello studio del veterinario Dott. Sandro Bianchini. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio nella Pineta del Soldato, dove passa il sentiero che da Gualdo arriva sino a Monte Penna. Una zona molto frequentata dai gualdesi per fare delle belle passeggiate immersi nella natura, dove insistono anche diverse abitazioni e la locale colonia Scout.

A rendere noti i fatti proprio il Dott. Bianchini che ha parlato di presunte esche abbandonate e dislocate in modo doloso, spiegando che l'episodio è già stato debitamente denunciato alle autorità competenti. Intanto, Ares sta lottando e l'ultimo aggiornamento di ieri pomeriggio raccontava di un leggerissimo miglioramento, con la prognosi che restava riservatissima.

Tanti i messaggi di sostegno per il povero Ares e di forte disprezzo per chi, ancora, si ostina a lasciare in giro bocconi avvelenati. Con l'occasione il medico veterinario ha voluto ricordare la vigenza dell'ordinanza ministeriale sul divieto e utilizzo di esche o bocconi avvelenati, essendo il fenomeno degli avvelenamenti un problema di sanità e incolumità pubblica in quanto, oltre a rappresentare un rischio per gli animali domestici e selvatici costituisce un grave pericolo per l'ambiente e per l'uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali i bambini.

Francesco Serroni