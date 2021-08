Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

La Compagnia Italiana di Operette, oggi nelle mani di Maria Teresa Nania, tifernate d'origine, regala a Città di Castello un'anteprima assoluta. Alle 18 il Teatro degli Illuminati apre al pubblico, ma verrà utilizzato anche per il video della produzione. Con il soggetto della stessa Nania, la regia di Marco Simeoli, attore, regista, autore, I tre tenori e un intruso è garanzia di esilarante godimento. I tenori Carlo Napoletani, Andrea Pecci, Emil Alekperov, il capocomico Claudio Pinto Kovacevic con Paolo Tagliapietra al piano e Patrizia Pellegrino, conduttrice tv, showgirl, attrice teatrale, costituiscono il cast d'eccezione di questa nuova impresa artistica. Castello Danza oltre a fornire il supporto organizzativo e logistico all'evento è partner di un progetto formativo che consentirà ai ragazzi delle scuole di danza del territorio di sperimentare l'ingresso temporaneo in una grande compagnia. Gli sviluppi in autunno con audizioni e stage di preparazione degli allievi selezionati per il corpo di ballo di un'importante data in programma proprio a Città di Castello.

Intanto per il maltempo previsto in giornata, alcuni eventi collaterali del Festival delle Nazioni subiscono variazioni di sede e data. Come bambole, ispirato a Casa di bambola di Henrick Ibsen, a cura de Il Castellaccio in collaborazione con Studio Danza Rita e Roberta Giubilei, si sposta alle 21 nella chiesa di San Domenico. Il viaggio del Cricket PE30 slitta a domani, 1 settembre, alle 18,30 in piazza Matteotti, alle 19 in piazza Gabriotti.

Walter Rondoni