Giovedì 8 Luglio 2021, 05:02

IL PROGETTO

Perugia svelata con una App. Anzi, una piattaforma territoriale che permetterà ai turisti ma anche ai perugini di scoprire la città con una modalità all'avanguardia. È il punto di partenza della svolta sulle politiche turistiche volute fortemente dal Comune, che ieri ha presentato Perugia InApp, già disponibile per Android e Ios (per quest'ultimo proprio ieri una nuova versione). Accompagnerà l'avvio della seconda fase, quella della nuova segnaletica turistica per cui sono state individuate le risorse e a breve dovrebbe scattare un bando dedicato. I due sistemi saranno fortemente integrati e, con la fase 3 del piano, quella della rivoluzione degli info point «che non scompariranno ma cambieranno funzione, permettendo anche di fare biglietti in tempo reale» come ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi, permetteranno di cambiare appieno il sistema di accoglienza in città.

LA REALTÀ AUMENTATA

Punto di forza del sistema, sviluppato mettendo assieme molte realtà del territorio, incluse le associazioni, è quella di aprire all'uso della realtà aumentata. Un esempio? Dame a spasso per la Rocca Paolina che tra l'altro, con lo smartphone, si mostra internamente come era all'apice del suo splendore, oppure la cattedrale di San Lorenzo che appare come fosse stata completata anni fa. La tecnologia usata per far scoprire storie e dettagli che altrimenti sarebbe difficile rendere fruibili a tutti.

PERCORSI E AREA COPERTA

A svelare i dettagli del progetto l'assessore comunale al Merketing Gabriele Giottoli, quello regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, Michela Sciurpa (Sviluppumbria) e il responsabile del progetto Gabriele Lena (Int.Geo.Mod). Sette itinerari (Rocca Paolina, Perugia centro, rione Porta Sole, Porta Santa Susanna, Sant'Angelo, Porta Eburnea e San Pietro) con oltre 14 chilometri di percorsi a piedi e 160 punti di interesse urbani. Ma il progetto guarda anche fuori: sono fruibili 4 percorsi fuori le mura che permettono un viaggio che arriva e tocca le zone più caratteristiche fino al lago Trasimeno, coprendo 800 chilometri quadrati di territorio con 275 chilometri di tour extra urbani (itinerario Trasimeno, Settevalli, Silvestre e Tevere).

La sinergia avviata con decine di realtà del territorio è solo un punto di partenza. Altre realtà verranno coinvolte e la App andrà ad integrarsi con altri sistemi come la nuova segnaletica, una «progettualità che non si è assolutamente fermata». Per lanciare la App (realizzata anche con fondi della Regione oltre che del Comune), abilitata a funzionare anche off line, sono già pronti 13 video promozionali.

Riccardo Gasperini