11 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Presto il corpo di Elisa Cesari potrebbe essere restituito alla famiglia. Solo dopo il nulla osta del magistrato verrà dato l'ultimo saluto alla 21enne deceduta domenica mattina sulla Pedemontana, in località Badiali.

La ricostruzione della tragica carambola della Mini Cooper condotta dalla ragazza, alla quale stanno lavorando i carabinieri di Città di Castello coordinati dal capitano Giovanni Palermo, escluderebbe la responsabilità di terzi. Restano in ugual misura probabili le ipotesi del colpo di sonno, del malore, dell'attraversamento improvviso di un animale selvatico. Eventualità da non scartare visto che l'incidente è accaduto in aperta campagna.

Poco prima dell'alba, qualche minuto alle 5, la povera Elisa ha perduto il controllo dell'utilitaria in un tratto rettilineo, è andata a schiantarsi contro un terrapieno lungo la carreggiata, si è ribaltata più volte ed è morta sul colpo, incastrata tra le lamiere accartocciate. La ruota e l'ammortizzatore, ritrovati a qualche metro dalla carrozzeria, dicono di un urto di violenza inaudita. Dell'accaduto si è accorto un automobilista di passaggio che ha fatto intervenire il Radiomobile dell'Arma, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118, il cui personale nulla ha potuto per scongiurare un destino a quel punto già scritto.

La salma è all'obitorio dell'ospedale di Città di Castello. Qui il dottor Massimo Lancia, su incarico del pm di turno, Gemma Miliani, ha effettuato la ricognizione cadaverica esterna.

Dopo il ricordo della professoressa Marta Boriosi, dirigente del Campus Baldelli-Patrizi-Cavallotti dove Elisa ha frequentato l'indirizzo Enogastronomia-sala bar («Una ragazza che aveva ancora tanto da dare e tutto da fare») e le condoglianze del sindaco Luciano Bacchetta a nome dell'amministrazione comunale, sono i social a raccogliere il dolore di chi la conosceva. Di chi, trattenendo a stento le lacrime, la descrive riservata e discreta, ma sempre partecipe, affascinato dalla sua bellezza e dal suo sguardo inquieto. Di chi sapeva del suo dividersi tra la madre, residente nella frazione di San Martino d'Upò, ed il padre, che abita in un appartamento della periferia cittadina. «Ciao amica mia...ancora non mi sembra vero che sia accaduto...c'è tanta rabbia e tristezza però...io mi ricorderò di te in un modo speciale...eri solare ci sei sempre stata per tutti...non ti dimenticheremo mai sarai sempre nei nostri cuori...buon viaggio amica mia...mi mancherai», posta uno. «Addio per sempre Elisa, ci mancherai per sempre», aggiunge un altro. «Fai buon viaggio, Elisa», riesce a scrivere chi esprime smarrimento con tre cuoricini di colore nero.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA