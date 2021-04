28 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







LA PROTESTA

TODI Un piano da tre miliardi di euro «ma in tutto ciò - dicono quelli di Todi Civica - tranne qualche riferimento marginale, non c'è nulla per la città, fatti salvi alcuni accenni ai circuiti del turismo e ad un generico impegno per la riqualificazione del palazzetto dello Sport di Pontenaia». Poi incalzano: «Abbiamo sostenuto in questi mesi la necessità di far arrivare alla Regione idee, proposte, progetti per il rilancio della città, per la realizzazione di infrastrutture strategiche, due per tutte la necessaria nuova caserma dei carabinieri e la variante della così detta strada dei Due Mari, mai completata». Poi spiegano suggerendo strategie: «Ma non è tutto perché abbiamo proposto di lavorare in sinergia con i Comuni della media valle del Tevere, come fatto da altre realtà, su progetti e proposte che tenessero in considerazione il territorio anche al di là dello stretto ambito locale». «Nulla di tutto questo è stato preso in considerazione aggiungono censurando l'operato dell'amministrazione - non ci siamo fra i progetti di riqualificazione urbana, né in quelli legati alla mobilità sostenibile. Non ci siamo negli interventi di potenziamento delle strutture sanitarie e della Telemedicina». A questo punto la preoccupazione di Todi Civica è che l'assenza di proposte concrete si è tradotta in un piano che vede la nostra città fuori dalle grandi strategie di rilancio, almeno rispetto a specifiche iniziative da calare sul nostro tessuto socio-economico. «Ma si preferisce contemplarsi, farsi le foto e dire che siamo i più belli del mondo».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA