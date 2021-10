Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

LA QUESTIONE

TODI La città, con la unanime volontà di tutte le forze politiche diverrà laboratorio in tema di morti sul lavoro. E' stata infatti approvata la mozione, in argomento, presentata dal consigliere comunale di Todi Civica Floriano Pizzichini. «Una questione di grande attualità dice soddisfatto per il risultato ottenuto Pizzichini - sulla quale, mesi fa, avevo presentato una proposta che ha ottenuto la condivisione di tutte le forze politiche. Un atto importante e significativo che pone all'attenzione del Comune un fenomeno che coinvolge ogni anno migliaia di lavoratori e che ha costi sociali e umani altissimi». La mozione impegna sindaco e giunta a realizzare un osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con i tecnici della prevenzione, la polizia municipale, le forze dell'ordine, finalizzato a monitorare e quindi valutare, la situazione locale. L'osservatorio, una volta l'anno, relazionerà al consiglio comunale sulla situazione. Ma non è tutto perché sarà istituito un fondo comunale, finanziato ogni anno attraverso voci del bilancio dell'ente, per le famiglie che subiscano perdite a causa di incidenti sul lavoro. Infine, essendo fondamentale costruire una cultura e una coscienza civica su un tema tanto rilevante, la mozione approvata propone che, ogni anno, l'11 ottobre, giornata dedicata alle morti sul lavoro, si organizzi un'iniziativa pubblica con i lavoratori, le forze sindacali, coinvolgendo le scuola cittadine. «Todi Civica dice Pizzichini - ringrazia il sindaco e i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione per aver aderito con convinzione ad una proposta che si pone l'obiettivo, partendo dal territorio e dalle scuole, di creare una cultura del rispetto del lavoro, delle regole sulla sicurezza e del valore della salute».

Lu. Fog.

© RIPRODUZIONE RISERVATA