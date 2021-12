Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

TODI La città di Iacopone fino a domenica 19, renderà omaggio a Dante Alighieri. Con il patrocinio del Comune e della Diocesi Orvieto-Todi l'associazione culturale Medicinema il cui direttore artistico è il regista Alberto Di Giglio, dedica undici giorni all'opera del sommo poeta. Al centro della manifestazione la Lectura Dantis a cura di Luigi Boneschi. Una lettura integrale della Divina Commedia, in diretta streaming sul sito Facebook Giornate di Dante a Todi, realizzata nell'arco di tre giornate dalla Sala del Consiglio. Tra i momenti significativi della manifestazione una mostra che si svilupperà in 26 suggestive tappe iconografiche allestite sotto i medievali Voltoni dei Palazzi Comunali, tesa alla riscoperta di un'opera decisiva e spesso fraintesa come il Paradiso. L'itinerario dantesco sarà arricchito in streeming dalle letture speciali, tra presenza e multimedialità, di attori di teatro e di cinema come Michele Placido nel Canto di Ulisse, Inferno XXVI, Sebastiano Somma, Marta Bifano, Daniela Poggi, Riccardo Leonelli, Andrea Ortis, Marta Calzoni, Carla Carfagna, Stefano De Maio, Martina Gabrielli, Stefano Maria Grillo. E di protagoniste della poesia quali Zingonia Zingone, Ottavia Pojaghi Bettoni, Flaminia Colella.

Luigi Foglietti