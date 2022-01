Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

LA CITTÀ DEL FUTURO

Ok, il byte è giusto. Entro sei mesi, nove al massimo, il Comune di Perugia attiverà la piattaforma per il decisivo passo in avanti verso la smart city, cioè la città a portata di click.

Ci sta lavorando l'assessore Gabriele Giottoli per quella che è la mission più importante del suo assessorato e l'obiettivo del suo ingresso in giunta dopo che Michele Fioroni è transitato al governo regionale nella giunta Tesei.

«L'obiettivo-spiega Giottoli- è creare cruscotti che ci permettano di gestire datebase su tutto quello che può interessare l'attività della città. Perugia parte avvantaggiata nella sfida delle città leggere, basti pensare a tutta l'operazione fibra. Le banche dati già a disposizione verranno integrate con tutte le informazioni digitali possibili. Da quello che può dirci l'utilizzo dei droni fino ai dati de satelliti. E i campi di applicazione potranno essere i più svariati per una città che diventa una vera e propria smart city».

Due esempi sono semplici. Uno, magari, farà un po' saltare sulla sedia, ma rende bene l'idea. Possibile gestire con i software(il Comune ha realizzato bandi per costruire una piattaforma tecnologica su misura su cui ha investito già un milione di euro, l'ultima gara è stata aggiudicata nei giorni scorsi), la situazione delle buche sulle strade? Certo che lo è (sarà). Un tema caldissimo che si riaccende ogni stagione, soprattutto quando l'inverno piove e fa freddo. Come minimo al comando della Municipale arrivano dieci telefonate al giorno delle strade che vanno in pezzi. E così con l'operazione smart city per ogni strada sarà possibile, da parte del Comune, mettere insieme una serie di informazioni che potranno permettere di gestire, per esempio, l'operazione delle asfaltature con precisione millimetrica. Perché una strada ha una lunghezza, un suo utilizzo, ha flussi di traffico che la attraversano, serve per raggiungere una scuola, piuttosto che l'ospedale, piuttosto che lo stadi o una caserma dei carabinieri. Tutti parametri che finiranno nel cruscotto, magari pubblicabile su sito di palazzo dei Priori, e aiuteranno a intervenire.

Quello del verde è un altro caso di scuola. Con un censimento delle alberature. Che permetterà interventi puntuali di sostituzione riducendo, per esempio, i deficit di verde dove il gap è superiore alla media nazionale di alberi per abitante. E così via con i rifiuti (avete presente la tariffa puntuale legata a sistemi di smaltimento tracciabile e meno invasivi nei quartieri), oppure al turismo o la gestione dei mezzi di soccorso. Intanto l'operazione smart city (il supporto è funzionale per tutti gli assessorati) è partita con la cartografia della città. Dettaglio al centimetro. Il futuro è già iniziato.

Luca Benedetti