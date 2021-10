Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:02

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Un maxi finanziamento che rivoluzionerà la mobilità cittadina. Perugia ha ottenuto i fondi, 87 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la realizzazione della prima tratta Castel del Piano-Fontivegge del Bus Rapid Transit, la scommessa più grande pensata nell'ambito del nuovo piano della mobilità sostenibile della città. «Con il Brt ha detto il sindaco Andrea Romizi - si risponderà in maniera flessibile e dinamica alle esigenze dei cittadini. Quello che abbiamo raggiunto è un grande successo che ci inorgoglisce e ci rende fieri».

I DETTAGLI

Il finanziamento per la prima tratta (costo totale 92 milioni) del nuovo sistema di trasporto su gomma e a basse emissioni, sarà arricchito da 5 milioni messi sul piatto dalla Regione e dal Comune, che tempo fa si erano mossi anche con il supporto di ospedale e università. La linea toccherà Castel del Piano, Strozzacapponi, Sant'Andrea delle Fratte, San Sisto, Case Nuove arrivando fino a Fontivegge, su un percorso dedicato da 12,5 chilometri.

Un lungo asse che toccherà pure l'ospedale. Il sistema Brt prevede l'uso di veicoli elettrici snodati di design moderno capaci di trasportare 120 passeggeri. Studiate 21 fermate di rilevante qualità architettonica, 24 intersezioni semaforiche, parcheggi di interscambio e un sistema avanzato di infomobilità. Inoltre tutti gli spazi contigui, come i percorsi ciclabili, le sedi stradali e i marciapiedi, saranno riqualificati. Buona parte del percorso del Brt si svolgerà in corsia preferenziale, mentre la frequenza dei bus sarà crescente, fino ad arrivare a 7 minuti da Ponte della Pietra a Fontivegge. Dalla stazione potrebbe partire poi una seconda linea, già allo studio, per arrivare fino a San Marco.

«Il progetto si inquadra perfettamente nella vision del nuovo ciclo di programmazione 2021-27 dei fondi comunitari», ha sottolineato il sindaco che per l'obiettivo di prestigio ha ringraziato gli ingegneri Leonardo Naldini, Margherita Ambrosi Federica Filieri, Cristiana Casaioli che seguì il progetto da assessore al ramo, l'ingegner Stefano Ciurnelli e tutti i professionisti e le società intervenuti nelle varie fasi della progettazione. Una nota di riguardo anche per la Regione e la presidente Donatella Tesei da parte del sindaco «per aver da subito creduto in quest'opera». Proprio la presidente Tesei, assieme all'assessore Enrico Melasecche (Trasporti), ha incontrato il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini in merito ai progetti delle grandi infrastrutture inseriti del Pnrr, che ha premiato Perugia con un finanziamento di grandissima rilevanza.

Riccardo Gasperini

