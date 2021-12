Mercoledì 29 Dicembre 2021, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Sprint di fine anno per portare a compimento due interventi sul piatto da tempo. Quello del Mercato Coperto e la bibliomediateca degli Arconi. Per un altro grande progetto, quello del nuovo Turreno, la pratica è invece più lunga ma gli ingranaggi si stanno comunque muovendo. Qualche novità spunta da alcuni atti del Comune.

Per il Mercato Coperto, una determinazione dirigenziale dell'area opere pubbliche racconta che «i lavori dell'appalto principale sono allo stato attuale ultimati e si stanno predisponendo gli atti per il collaudo statico e tecnico-amministrativo». Di più. Sta per entrare nel vivo la svolta per gli operatori da lungo tempo trasferiti al mercato coperto.

L'atto, il numero 3034, spiega che «sono in via di completamento gli interventi previsti sulla terrazza del Mercato (destinato a diventare poi hub agroalimentare) dove è appunto prevista la ricollocazione, presumibilmente entro il mese di gennaio, delle attività attualmente dislocate in piazza del Circo». Per dare il via al trasferimento servono interventi alla Loggia dei Lanari ed è proprio questa la fase che viene sbloccata adesso, con lavori per poco più di 17mila euro. Capitolo Arconi. Anche per quest'opera sta per arrivare la svolta. È sempre una determinazione dell'area Opere pubbliche del Comune a tracciare il percorso, analogo per l'apertura di un terzo nuovo contenitore, la nuova sede di uffici comunali e biblioteca di Ponte San Giovanni. Per entrambi «è prevista l'apertura all'attività nei primi mesi dell'anno 2022», riporta l'atto 3044. L'imminente apertura passa per una serie di passaggi burocratici necessari: «Condizione pregiudiziale per l'apertura dei nuovi spazi è il completamento del procedimento, finalizzato all'ottenimento del Cpi (certificato di prevenzione incendi), tramite la predisposizione e successiva presentazione al comando dei vigili del fuoco della segnalazione di inizio attività (la Scia)».

Il Comune spinge forte su questi passaggio per chiudere la partita. «È necessario predisporre tutta la documentazione necessaria in tempi quanto mai rapidi per poter arrivare nei tempi previsti all'apertura dei nuovi spazi realizzati». Segno che la Primavera sarà momento di svolta per i due nuovi contenitori cittadini. Quello di Ponte San Giovanni, nel complesso, ospiterà una biblioteca di pubblica lettura, la sede Urp e Servizi Sociali, la sede della polizia locale e gli uffici decentrati tiberina Sud. E il Turreno? La machina operativa s'è messa in moto più tardi ma gli ingranaggi girano. L'intervento di restyling passa per una pratica di riprogrammazione delle risorse sul tavolo, nel complesso 4.534.563,58 (da Agenda Urbana, cofinanziamento comunale e Fondazione Cassa di Risparmio). I lavori si concluderanno nel 2025 e non più nel 2023 come previsto. Il Comune e la Regione hanno riprogrammato il finanziamento dell'intervento.

Riccardo Gasperini