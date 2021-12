Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:02

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Piazza Danti e l'area antistante il duomo cambieranno presto volto. In Comune via libera al progetto anti sosta selvaggia con una spesa di 180mila euro (125mila finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio, i restanti comunali).

La riqualificazione prevede una riorganizzazione degli spazi a favore dei pedoni, garantendo comunque spazio alla circolazione veicolare con l'uso di strumenti a basso impatto visivo e la reintroduzione di elementi di qualificazione artistica, già presenti nella piazza fino agli inizi del 900.

Di fronte al duomo sarà realizzata una zona di rispetto per la facciata, rialzata rispetto al piano stradale e lastricato in travertino. Sul lato opposto, ampliamento dell'area pedonale attraverso l'installazione di dissuasori e fioriere. Davanti all'ex cinema Turreno sarà poi realizzato uno spazio semicircolare. Questo spazio verrà abbellito ospitando un'opera d'arte contemporanea, recuperando così la memoria storica del luogo, dal momento che lì era presente in origine il monumento a Giulio III, realizzato nel 1555 da Vincenzo Danti e rimosso nel 1900 per la creazione della fermata del tram, spostato nel sagrato del Duomo dove si trova oggi. L'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia parla di un progetto per «restituire valore a uno dei luoghi più belli della città».