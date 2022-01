Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Passi avanti per una pratica che cambierà volto ad un pezzo di Pian di Massiano-Centova. Una fetta di città che fra la questione del rinnovo dello stadio (se dovesse andare in porto) e nuova scuola (che sorgerà tra il Capitini e il Chico Mendez), sarà presto oggetto di importanti interventi. L'ultimo passo avanti riguarda la progettualità per la realizzazione di un edificio a destinazione esercizi di ristorazione, un fast food. Una iniziativa privata che è sul tavolo da tempo, dal 2015, e che è passata ancora un volta per palazzo dei Priori. Ieri la commissione Urbanistica ha approvato una variante al piano regolatore, e in particolare ha analizzato la questione relativa a espropri visto che gli interventi interessano in minima parte anche aree di proprietà di terzi. Un passaggio (l'iter ha ancora passi da fare) che porterà poi al via libera per l'introduzione del nuovo comparto nell'area di Centova che costeggia il Genna. Come già emerso in passato e come ricordato ieri in commissione durante la discussione dell'atto, cui hanno preso parte anche l'assessore Margherita Scoccia (Urbanistica), il dirigente Franco Marini e l'architetto Fabrizio Faina, a carico dei soggetti privati, oltre alla struttura di dimensioni contenute (una superficie utile coperta di 400 metri quadrati e una altezza massima di 4,5 metri) e ad un'area parcheggio, ci saranno delle opere da realizzare. Quelle cui dovrà farsi carico il soggetto attuatore, sono in particolare un tratto di percorso ciclopedonale tra viale Centova e la fermata ferroviaria Aldo Capitini «comprendente anche la realizzazione di marciapiedi di collegamento tra l'area di intervento e i comparti limitrofi» e la realizzazione «di un verde di rinaturazione». Non solo: c'è anche la ricaduta più importante: l'adeguamento stradale con raddoppio di corsia d'immissione da viale Centova su rotatoria di raccordo con superstrada. Previste anche 5 stazioni di percorso vita integrato con il percorso bike-sharing e la realizzazione di un'area verde attrezzata per il gioco dell'infanzia. C'è anche una stima per questi interventi, o meglio più precisamente è stato valutato che le opere, come ricordato ieri in commissione durante la discussione, hanno un valore complessivo pari a 181mila euro. Oltre a queste opere, sarà anche garantita la realizzazione di un ponticello in legno ciclabile di attraversamento del torrente Genna e collegamento al percorso ciclopedonale, già previsto dal Tuna. L'atto su Centova è passato con 9 voti a favore (maggioranza) e 5 astenuti (opposizione). Polemiche da Cristina Morbello (M5s) che sulla pianificazione urbanistica dice che «si continua a procedere solamente sulla scorta di progetti privati». L'assessore Scoccia in replica ha sottolineato che «l'amministrazione sta intervenendo sulla città attraverso alcuni piani urbani complessi pubblici» come Fontivegge, l'area del Tevere e Ponte San Giovanni con i progetti Pinqua. Riccardo Gasperini