Nel grande bacino di Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta, dove il rilancio disegnato dal Comune è già avviato e sta per entrare nel vivo con i più grandi progetti previsti, lo Stato vende beni di proprietà. L'Agenzia del Demanio, con un avviso di vendita di poco meno di un mese fa (protocollo del 22 dicembre 2021), ha annunciato una pratica di alienazione di alcuni beni immobili, fra cui una unità immobiliare in via Martiri dei Lager, al civico 58. Vuota da tempo (lì aveva sede Indire, l'ente di ricerca del Miur), misura 748 metri quadrati. L'immobile occupa l'intero primo piano del fabbricato (fa parte della proprietà una cantina al piano interrato) ed è a destinazione terziaria. Come riportato nell'avviso si vendita, pubblicato anche nell'ambo pretorio del Comune, l'unità immobiliare (si tratta del lotto numero 10 nell'avviso, con 30 beni totali indicati) ha un prezzo base di 466.500 euro. Proprio su Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta il Comune sta cercando di rilanciare la socialità portando nel territorio alcune associazioni. Nei giorni scorsi palazzo dei Priori ha avviato un'indagine di mercato per individuare «immobili e locali in via del Macello, via Settevalli, angolo via Martiri dei Lager ove insediare associazioni in grado di assicurare un presidio sociale e promuovere attività di riqualificazione e rivitalizzazione anche in giorni e orari diversi e ulteriori rispetto a quelli tipici delle attività commerciali». Tornando all'alienazione dei beni da parte dell'Agenzia del Demanio direzione regionale Umbria-Marche, nell'avviso di vendita ha indicato anche altre strutture in varie zone della città, in particolare una porzione di un fabbricato di tipo industriale-artigianale nella zona di Solfagnano-Parlesca (in via della Solidarietà). La documentazione relativa alle due unità immobiliari messe in vendita in una struttura più ampia che si sviluppa tutta al pian terreno, indica un prezzo base di 220.570 euro.

QUI MONTELUCE

Se a Fontivegge si cerca una soluzione per un spazio inutilizzato da anni, a Monteluce c'è la possibilità che torni un pezzo di ospedale. Tocca alla centrale del 118 (che nel piano sanitario regionale gestirà la Asl 1 e non più l'Azienda ospedaliera) sbarcare in via Enrico dal Pozzo. Non c'è una data certa, ma c'è una delibera dell'Azienda ospedaliera del 14 gennaio da cui si evince nel piano di riorganizzazione. La fonte è una nota della Regione del 27 agosto in cui si avanza questa ipotesi nel ricalibrare gli investimenti per un intervento da 5 milioni di euro sul Santa Maria della Misericordia. Intanto, a proposito di Monteluce, c'è un interrogazione della vice presidente del consiglio regionale, Paola Fiorino, per conoscere i contenuti dell'accordo e del piano di salvataggio dopo che Amco ha chiesto altri tre mesi per valutare le ipotesi di intervento. Fioroni ha stigmatizzato come il dossier Monteluce sia l'ennesima eredità pedante delle giunte targate Pd.

