Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

LA CITTÀ CHE CAMBIA

Cinque anni per fare una rivoluzione. O meglio: cinque anni per portare modernità nel più grande quartiere della città. E soprattutto per sanare una ferita profondissima. Quella dei palazzi della vergogna, che cambieranno grazie alla progettualità studiata con il Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con fondi pari a 30 milioni di euro. Il disegno di massima per migliorare Ponte San Giovanni c'è, ma per sviluppare alla perfezione le due parti progettuali previste, il Comune vuole con forza il contributo del territorio. L'ha detto senza mezzi termini il sindaco Andrea Romizi lunedì sera alla prima assemblea pubblica organizzata al palasport di via Cestellini. Non molti i presenti (poco più di 60) nonostante l'impatto enorme che avranno i progetti su Ponte San Giovanni, ma chi c'era ha capito che i residenti sono stati chiamati in causa. «Questo deve essere il vostro progetto, vi chiediamo di esserci», ha detto il sindaco spiegando che con l'appuntamento di lunedì comincia una fase di ampio confronto. Nel primo incontro spazio al progetto che riguarda il recupero dell'area ex Palazzetti e la valorizzazione del vicino sito archeologico etrusco dell'Ipogeo dei Volumni. Poi la lente sarà puntata sul rilancio della zona centrale di Ponte San Giovanni con una serie di interventi connessi tra loro, fondati sui principi di consumo di suolo zero, del recupero del patrimonio edilizio esistente, della sostenibilità energetica, della mobilità dolce e del miglioramento della accessibilità. Tutto per «trasformare la zona in un quartiere modello per l'alta qualità dell'abitare».

È davvero tanta la carne al fuoco, e la fase di dibattito deve procedere spedita perché c'è una data limite per la maxi partita: «Entro marzo 2026 bisogna concludere tutto per stare in linea il Pnrr, bisogna viaggiare veloci», ha detto l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia (c'erano anche gli assessori Edi Cicchi e Gabriele Giottoli), che ha aperto l'assemblea facendo un punto generale sui progetti e sui tempi. La data di fine lavori comporta una fase veloce per il confronto con i cittadini e l'affidamento dei lavori. Verosimilmente 1 anno. I tecnici che hanno elaborato le progettualità lavorano sodo per migliorare alcuni aspetti e sono pronti a recepire le indicazioni del territorio. Sul profilo tecnico all'assemblea hanno fornito indicazioni e dettagli, fra gli altri, l'architetto Franco Marini del Comune e i prof Paolo Belardi e Franco Cotana. Da loro un assaggio su quello che saranno i palazzi di via Adriatica fra qualche anno. L'aspetto più importante è che il complesso edilizio di via Adriatica (l'area avrà una stretta connessione con l'Ipogeo dei Volumni) passerà da 72mila metri cubi a 35mila, con un calo delle abitazioni da 193 a 40. Spazio che si libera a favore di tecnologia, sostenibilità, verde e socialità.

Riccardo Gasperini

