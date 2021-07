Giovedì 15 Luglio 2021, 05:02

DECORO

Giro di vite sul decoro alla fonte Lomellina dopo il danneggiamento del pannello informativo a inizio 2021. Installato a lato della storica fonte, riqualificata tramite l'Art Bonus, il pannello era stato trovato inclinato verso il muro e ricurvo, con ogni probabilità danneggiato con un pugno o un calcio da qualche irresponsabile passato in via Marzia. L'assenza di telecamere non ha permesso di individuare l'autore dello sfregio. Ora il pannello, grazie all'interessamento della famiglia Modena e all'impegno del Comune, è stato ripristinato in conformità con lo stile di altri pannelli presenti in città. E si sta lavorando anche sulla sorveglianza, cioè sulla possibilità dell'installazione di telecamere che permetterebbero non solo di rendere il bene più protetto ma anche di garantire maggiore sicurezza in quella via di grande transito (nonostante delimitata da pilomat), anche pedonale. Insomma, per la storica fonte Lomellina l'attenzione rimane altissima. Il restauro era stato reso possibile grazie all'impegno della famiglia Modena che si era mobilitata promuovendo l'intervento in ricordo dell'avvocato Marzio Modena. A seguito del danneggiamento del pannello la senatrice Fiammetta Modena aveva assicurato un pronto contatto con il Comune per ripristinare quanto era stato danneggiato dai vandali. Ora c'è attesa per l'arrivo delle telecamere per innalzare il livello di sicurezza dell'area e tutela del bene storico, dove spesso sono gettati anche rifiuti, soprattutto nella vasca dell'acqua.

Ri.Ga.