Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

LA CHIUSURA

CITTÀ DI CASTELLO Festival delle Nazioni, ultimo atto. La chiusura, domani nella chiesa di San Francesco, si inserisce nel contesto delle celebrazioni italiane per il cinquecentenario della morte di Raffaello Sanzio. Ut Musica Pictura. Raffaello e la musica del Rinascimento è il concerto di melodie contemporanee al Genio urbinate eseguite dall'Ensemble Sensus, composto da musicisti e musicologi specialisti di questo repertorio. La cantante Arianna Lanci, Adriano Sangineto, organo portativo, lira arcuata, claviharpa, flauto a tre buchi e tamburino, Marianne Gubri, arpa rinascimentale, Marco Muzzati, percussioni e salterio. In programma musiche di Bartolomeo Tromboncino, Pierre Attaignant, Philippe Verdelot, Josquin Deprez, Loyset Compère, Serafino dell'Aquila e dei compositori del manoscritto Cardiforme. Verranno suonate con strumenti antichi, in alcuni casi ricostruiti attraverso una rigorosa ricerca iconografica osservando quelli rappresentati nei dipinti dell'artista. Il Parnaso, La Scuola di Atene, La Pala degli Oddi, fino ad arrivare all'Estasi di Santa Cecilia. Il video relativo resterà disponibile gratuitamente sul canale di Italiana e sul portale italiafestival.tv nell'ambito del cartellone Estate Italia 2021, progetto voluto dal Ministero degli affari esteri in collaborazione con ItaliaFestival di cui il Nazioni fa parte. I possessori dei biglietti per il concerto, domenica avranno uno sconto nel biglietto d'ingresso alla Pinacoteca comunale.

W. Rond.