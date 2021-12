Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

ECONOMIA

Capannoni in disuso come il Pastificio Ponte, la manifattura tabacchi, i magazzini agricoli, la fornace, il tabacchificio, il mattatoio comunale a Perugia. Ma anche la Sai Ambrosini a Passignano sul Trasimeno, il mattatoio di Panicale, lo Scatolificio Saico a Montone. Avviata la mappatura dei tanti cimiteri di posti di lavoro sparsi da Città di Castello a Foligno, da Assisi a Gubbio. Un centinaio, si stima. L'idea prende spunto da uno studio effettuato dalla Regione una decina d'anni or sono, ma tenuto sempre nel cassetto. Allora, nella sola provincia di Perugia, vennero individuati 76 strutture non più utilizzate, la stragrande maggioranza delle quali è, ad oggi, nelle stesse condizioni. Ma, purtroppo, altre se ne sono aggiunte nel tempo. Il monitoraggio a cura della Cgil perugina, anche sulla base dei censimenti effettuati dalle amministrazioni territoriali, conta 67 cimiteri di posti di lavoro, concentrati in appena 12 comuni. Pesante la situazione a Marsciano (15), Gualdo Tadino (15), Corciano (12). Ma anche realtà più piccole, come Valtopina e Piegaro, hanno le loro ferite. «Se l'Umbria vuole candidarsi ad essere il cuore verde d'Italia non bastano slogan e spot pubblicitari, serve un cambiamento reale, prima di tutto nel modo, finora inadeguato, di affrontare la pandemia, poi con un progetto di sviluppo che tenga insieme ambiente e lavoro», sostiene Filippo Ciavaglia, segretario generale Cgil Perugia. Per questo «lanciamo la proposta di una mappatura di tutti i siti industriali dismessi per studiare una strategia di recupero, riutilizzo o bonifica, che potrebbe trasformare quei cimiteri di lavoro in nuove opportunità di sviluppo sostenibile, chiedendo anche il supporto della Prefettura di Perugia e rendendoci disponibili ad una collaborazione per incrociare dati esistenti e nuove verifiche». L'obiettivo? «Conoscere la situazione attuale per intervenire in un'ottica di recupero e riutilizzo, di un possibile sviluppo senza ulteriore consumo di suolo».

Walter Rondoni