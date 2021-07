Venerdì 9 Luglio 2021, 05:01

LA CERIMONIA

L'inno italiano e quello europeo hanno aperto, all'Università per Stranieri, la cerimonia di consegna dei diplomi del corso per mediatore europeo per l'intercultura. All'evento, insieme ai corsisti provenienti da molti paesi del mondo e prevalentemente dal continente africano, hanno preso parte il rettore Valerio De Cesaris e il prefetto Armando Gradone, che ha ripercorso la sua esperienza professionale in Sicilia, dove si è trovato ad accogliere e gestire più di 150.000 migranti. «All'Europa è mancata sin qui la fiducia culturale in un progetto di inclusione, concetto ben più denso e complesso di quello di accoglienza, il quale per definirsi implica casa, lavoro ed equilibrio affettivo per le persone migrate», ha detto Gradone affermando che «nel nostro paese serve la responsabilità decisionale di

mettere a punto un piano di gestione in tema migratorio che superi l'emergenzialità». Per il prefetto, che si è poi collegato al ruolo del mediatore culturale «gli stati europei devono concepire un piano di lungo respiro che preveda anche adeguate professionalità». Si è detto «molto in sintonia» con il prefetto il rettore De Cesaris secondo cui «la figura del mediatore culturale deve essere al servizio di un'idea di integrazione e coesione sociale che dobbiamo tutti concorrere a creare. Non a caso l'Università per Stranieri di Perugia è all'origine del percorso che il Miur ha intrapreso in questo senso, giacché la sua concretizzazione attraverso i finanziamenti Fami del ministero dell'Interno è partita da qui».