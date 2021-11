Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:04

LA CATTURA

Spacciava un rottame come una magica macchina per stampare banconote da fogli bianchi. E il bello è che qualcuno gli ha pure creduto, dandogli la bellezza di undicimila euro. E il bello, ancora, è che da quella truffa ben riuscita sono passati quasi dieci anni nei quali ormai pensava evidentemente di averla ormai fatta franca. E invece no.

Gli agenti della squadra volante sono riusciti a localizzare un cittadino extracomunitario, di origini camerunensi, per il reato di truffa aggravata commessa nel 2012. L'uomo induceva un cittadino cinese a consegnargli la somma di 11.000 euro, a titolo di «caparra», con la promessa di vendergli un sofisticato macchinario in grado, attraverso un procedimento chimico particolare, che aveva come ingrediente principale nella propria «ricetta» una misteriosa ma potente polvere bianca, in grado di trasformare dei pezzi di carta bianca in banconote da 20 e 50 euro.

L'abile truffatore approfittava del periodo precario della vittima la quale, con problemi riguardanti il proprio esercizio commerciale, nella disperazione, avrebbe dato ogni suo avere pur di vedere salvo il proprio lavoro. All'atto della consegna del miracoloso kit, il cittadino cinese avrebbe corrisposto ulteriori 3.000 euro e, come se non bastasse, su richiesta del truffatore avrebbe tirato fuori dal portafoglio una banconota da euro 50 per testare il marchingegno. Grazie all'operato degli agenti è stato possibile localizzare l'abile truffatore sottoponendolo alla detenzione domiciliare, come disposto dall'autorità giudiziaria.