Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

La casa di Babbo Natale a Palazzo Monte Frumentario, la pista di ghiaccio a Santa Maria degli Angeli, il trenino che accoglierà i visitatori in un tour della città, la musica degli zampognari nel centro storico e nelle frazioni, i mercatini in piazza Santa Chiara fino al 19 dicembre, le mostre dei presepi, il presepe vivente ad Armenzano.

Le iniziative del Natale 2021 partono domani per concludersi il 9 gennaio. In questo lasso di tempo Assisi si trasformerà in un grande presepe che abbraccerà tutta la città con luci, suoni e colori nel segno della spiritualità e della tradizione.

Le piazze, i monumenti e le case saranno oggetto di illuminazioni artistiche in un progetto multimediale che vuole riportare la festività del Natale alle origini della Natività e nei punti particolari della città saranno sistemate 100 statue a grandezza naturale che raccontano la nascita di Gesù. Il presepe di luce attraverserà le strade e le piazze: dalla cattedrale di San Rufino alla basilica di San Francesco, passando per piazza del Comune, piazza Santa Chiara e piazza San Pietro, con statue a grandezza naturale dislocate nei vari luoghi e un progetto artistico che illuminerà tutto il percorso guidando verso le facciate oggetto delle video proiezioni che ripropongono l'arte degli affreschi di Giotto. Il Natale ad Assisi è organizzato dall'amministrazione comunale, dal Sacro Convento di Assisi e sostenute da Enel X.

Massimiliano Camilletti