Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

LA CANZONE

Nessuno spegnerà il cielo, è il titolo del brano cantato da Vittorio Vetturani, scritto a quattro mani insieme all'autore Pierfrancesco Esposito (arrangiamento di Marco Cocchieri) e inserito nel progetto che l'artista di Valtopina ha presentato martedì 22 giugno a Perugia. Rimasto nel cassetto per più di un anno, il brano è uscito il 28 maggio e ha presto scalato la classifica delle canzoni nazionali indipendenti, dove attualmente occupa il 37esimo posto su 250 singoli presenti. Un brano ballad-pop che, come racconta Vetturani, classe 1992, vuole spronare a «cercare la nostra estate personale, negli occhi dei nostri cari, nei nostri occhi allo specchio, nei piccoli gesti e in ogni cosa che ci fa stare bene».

Sullo sfondo del mare di Piombino e di un teatro, Vetturani si lascia andare in questo pezzo autobiografico dove pesa e si impone la tematica del bullismo e tutto ciò che questo si porta appresso, compresa la solitudine.

Nel videoclip, presentato in Provincia, la figura della madre arriva prepotentemente davanti agli occhi, come un appoggio reale e sincero, un porto sicuro in cui ognuno può sempre rifugiarsi, ed è proprio a lei e al padre che Vittorio Vetturani ha dedicato il suo progetto.

A dispetto dei bulli e di ogni difficoltà, nessuno spegnerà il cielo e così ci sono il pianoforte e gli archi a guidare l'ascoltatore attraverso un percorso di realizzazione del proprio destino, di voglia di cominciare qualcosa di nuovo o che si era interrotto.

Al palazzo della provincia di Perugia è stato proiettato, poi, per la prima volta il videoclip (regia di Simone Gazzola) che proprio da oggi uscirà nelle piattaforme digitali

